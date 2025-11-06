優秀な人材を引き入れるにはどうすればいいか。採用コンサルタントの内藤貴皓さんは「上から目線の面接をしていると、優秀な人材に避けられ、応募者の質が低下していく。会社は選ぶ側でなく、選ばれる側であるという認識を持つべきだ」という――。※本稿は、内藤貴皓『採用大全』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Chalirmpoj Pimpisarn※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Chalirmpoj Pimpis