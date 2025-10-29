ブリュッセルで記者会見するドイツのメルツ首相＝23日（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相が過去の政権の移民政策を失政と批判し、各地で不法移民らの姿が目撃されることを念頭に「いまだに景観の問題が残っている」と発言し、激しい論争に発展している。連立与党内では差別的だとの反発が広がり結束が揺らぐ一方、世論調査では発言を支持する回答が多数派だ。メルツ氏は14日にベルリン近郊での記者会見で、