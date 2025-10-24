HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows）より、ファイナルトレーラーや新CM、WEBドラマが公開となった。【動画】HD-2D版『ドラクエI＆II』ファイナルトレーラー本作は、昨年11月14日に発売されたHD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』を１つのソフトに収録