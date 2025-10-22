OBSOBS大分放送

置き配の配達員がオートロック解除可能に、国の方針に賛否「リスク増える」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 玄関先に荷物を届ける「置き配」をめぐり、OBS大分放送が伝えた
  • 国は配達員がオートロックを解錠できる仕組みの支援を明らかにした
  • 街の人からは「致し方ない」「リスクが増える」など賛否の声が出ている
