１４日に引退会見を開いた巨人・長野久義外野手（４０）が大学院進学を目指しているという。会見の中では「コーチのマネジメントだったりスポーツマネジメント、そういう方向を少し勉強して。理論的に話をできるようにしたいなと思って、大学院に進学しようと思ってます」と今後の抱負を語り、話題となった。引退後の身の振り方としての?学び直し?は、近年のトレンドのひとつになりつつある。昨年引退した西武の元守護神・増田