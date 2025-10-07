国民民主党の玉木代表が、連立枠組みの拡大に向けて接近を強める自民党との距離感に頭を悩ませている。自民の高市総裁は国民民主を本命視しているとされる中、玉木氏は当面、政策ごとに連携する「部分連合」を優先しつつ、自民との協議を継続する考えだ。（薦田大和）「心配いただかなくて結構だ。（閣僚）ポストに一切関心がないので、政策実現を中心に考えたい」玉木氏は７日、都内で開かれた連合の定期大会で、支援を受け