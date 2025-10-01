お客様各位平素より、当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、当社は、お客様の個人情報をより適切に保護するため、2025年10月1日付でプライバシーポリシーを改定し、同日より適用いたします。改定後の全文は以下よりご確認いただけます。プライバシーポリシー：https://minkabu.co.jp/privacy-policy/クッキーポリシー：https://minkabu.co.jp/cookie-policy/今回の改定は、グローバルでのデータ保護規