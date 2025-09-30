洗練された大人フェミニンを叶える「FRAY I.D」から、待望の2025秋アウターコレクションが公開されました。ショートからロングまで幅広いラインナップで、シルエットや素材にこだわった贅沢なアイテムが勢ぞろい。先行予約は公式オンラインストアやMASH STOREアプリなどでスタート♡ 季節を先取りして、自分らしい秋のスタイリングを楽しんでみませんか？ ショート丈アウターで軽やかに