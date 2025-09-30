FRAY I.Dから2025秋の新作♡大人フェミニンなアウターコレクション

洗練された大人フェミニンを叶える「FRAY I.D」から、待望の2025秋アウターコレクションが公開されました。ショートからロングまで幅広いラインナップで、シルエットや素材にこだわった贅沢なアイテムが勢ぞろい。先行予約は公式オンラインストアやMASH STOREアプリなどでスタート♡ 季節を先取りして、自分らしい秋のスタイリングを楽しんでみませんか？

ショート丈アウターで軽やかに

「フードファーショートダウンコート」（35,200円）は河田フェザー社の国産ダウンを使用し、軽さと美シルエットを両立。

フードのファーは取り外し可能で小顔効果も◎。

「ECOPELショートファーコート」（27,500円）はリアルな質感のエコファーを採用。ベーシックカラーに加え、遊び心あるイエローも展開。どちらもsize0・1、WHTやBLKなどカラーも豊富です。

ミドル丈で華やか＆実用性を

「ファーリバーミドルコート」（35,200円）は衿と袖にふんだんにエコファーをあしらい、上品な印象に。

「ECOPELボアミドルコート」（44,990円）はふんわりしたコクーンシルエットが特徴。

さらに「マフラー付ハーフ丈ノーカラーリバーCT」（25,960円）は多彩な巻き方ができるマフラー付きでアレンジ自在。

「ウールリバーミドルAラインコート」（49,500円）は極細ウールを贅沢に使用し、女性らしいAラインに仕上げています。

ロング丈でエレガントに

「フードファーロングダウンコート」（48,400円）はウエストシェイプ仕様で美シルエットに。防寒性も抜群です。

「バルマカンロングコート」（53,900円）は2WAYスタンドカラーでアレンジ可能。

さらに「ウールリバーダブルブレストピークドチェスターコート」（52,800円）はモードな雰囲気漂うデザイン。

「ビッグカラーウールコート」（44,000円）は存在感あるカラーと美しいスリムシルエットで、オンにもオフにも活躍します♪

FRAY I.D秋アウターで季節を先取り♡

「FRAY I.D」の2025秋アウターコレクションは、ショート・ミドル・ロングと豊富な丈感で、どんなシーンにも寄り添う一着が見つかります。

上質素材や女性らしいディテールが散りばめられ、羽織るだけで旬のスタイルに。先行予約は9月29日12:00から公式サイトや「USAGI ONLINE」「MASH STORE」にてスタート。

秋のおしゃれを楽しむために、早めのチェックがおすすめです♡