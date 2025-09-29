介護現場でなぜ「プライバシーの保護」が重要なのか プライバシー侵害がもたらすリスク 介護現場では利用者の生活空間や身体に深く関わるため、プライバシーへの配慮を欠くと利用者に精神的苦痛や屈辱感を与えるリスクがあります。 例えば、利用者の私生活上の領域に踏み込みすぎたり、他者に知られたくない情報を不用意に漏らしたりすると、精神的な苦痛や不安感を与えることにつながります。 こうしたプラ