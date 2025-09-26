ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 相模原市、X運営に差別投稿の削除要請 人権尊重条例に基づく初の要請 X（Twitter） 相模原市 時事ニュース カナロコ by 神奈川新聞 相模原市、X運営に差別投稿の削除要請 人権尊重条例に基づく初の要請 2025年9月26日 21時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県相模原市がXの運営会社に投稿1件の削除を要請した 障害者を侮辱する表現が不当な差別的言動に当たるとしている 昨年施行された市人権尊重のまちづくり条例に基づく削除要請は初めて 記事を読む おすすめ記事 『葬送のフリーレン』腹立つ顔してる（笑） 大川ぶくぶ氏、アウラ描き話題「さすがヒロイン枠」 2025年9月21日 20時39分 「美しい人は字も美しい」ミスコン挑戦中の東大女子、高校時代の書道の大作披露 達筆ぶりが話題「書は人なり、推せる」「めっちゃスゲェ」 2025年9月22日 14時30分 【スプリンターズＳ】杉山晴調教師「今回は余裕ある」連覇狙うルガル、理想的な調整過程に昨年以上の順調度と成長 2025年9月25日 6時0分 自民党総裁選・小泉陣営がネット投稿要請「これは本命候補でしょ！」「去年より渋みが増したか」…小泉氏陳謝 高市陣営は“怒り” 2025年9月26日 18時52分 Jデビュー前に無念の離脱…J２藤枝、23歳ペルー人FWの負傷に「フィットする雰囲気があっただけに残念」「焦らずゆっくり！」の声 2025年9月24日 17時5分