23日、ガザ北部ガザ市で、イスラエル軍に攻撃された住宅を調べる男性（ロイター＝共同）【エルサレム共同】ロイター通信は22日、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市への地上侵攻激化で、市内の小児病院と眼科医院が被害を受けて機能停止に陥ったと報じた。ガザ保健当局の話として伝えた。保健当局は、イスラエル軍が意図的かつ組織的に医療システムを標的にしていると非難した。米FOXニュースは22日、パ