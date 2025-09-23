毎年1万件を超えるというリフォームトラブル。JNNはリフォーム工事を依頼したのに、壊すだけ壊して音信不通になった業者を追跡しました。そこで見えてきたトラブルに遭わないためのポイントとは？【写真を見る】「裏切られた」玄関前を壊して音信不通千葉でリフォーム工事を巡るトラブル全国で年間1万超の相談立件の壁“口約束”と“前払い”のリスク鉄筋がむき出しになったままのぼろぼろの玄関前。実はこれ、リフォーム工