「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」のコラボ商品『東京ばな奈シェイク Made with MILO』が9月10日(水)から10月31日(金)の期間限定で復活する。価格は450円(税込)。JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」のみで販売される。JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」本商品は昨年登場した際に、1万杯以上飲まれた話題のコラボ商品。「ミロ」に含まれるカルシウム、鉄、ビタミンDなどの栄養はそのままに、「東京