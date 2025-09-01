【MLB】ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）【映像】由伸へ観客の熱いスタオベ→ロバーツ監督とハグの瞬間ドジャースの山本由伸投手がダイヤモンドバックス戦に先発登板。チームの連敗ストップに貢献する圧巻投球に本拠地の観客は総立ちとなり、最後はベンチでロバーツ監督とハグを交わすシーンが映し出された。山本は初回から安定感抜群の立ち