アプリ調査企業Appfiguresの最新調査によると、2023年5月のリリース以来、スマートフォン向けのChatGPTアプリ(iOSおよびAndroid)は全世界で20億ドル(約2940億円)以上を売り上げていることが明らかになりました。この数字はClaudeやCopilot、Grokといった競合チャットAIアプリの生涯売上の約30倍に相当するそうです。ChatGPT's mobile app has generated $2B to date, earns $2.91 per install | TechCrunchhttps://techcrunch.com/