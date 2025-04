妊娠中の母親による飲酒や喫煙などは、胎児の発育に悪影響を及ぼすことが知られています。新たな研究では、妊婦の食生活が子どものADHD(注意欠如・多動症)リスクに影響を及ぼす可能性があると判明しました。A western dietary pattern during pregnancy is associated with neurodevelopmental disorders in childhood and adolescence | Nature Metabolismhttps://www.nature.com/articles/s42255-025-01230-zNew Research: Stron