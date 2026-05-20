パリパリッ 香ばしいクッキーと濃厚アイス「ファヤージュサンド」全国で順次登場！

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、ロングセラー焼き菓子「ファヤージュ」と、ひんやり濃厚なアイスの絶妙な味わいを楽しむ「ファヤージュサンド」を限定店舗にて順次販売いたします。今年は新しく「あまおういちご」の味わいが登場。

おひとつから気軽に、夏にぴったりなスイーツをお楽しみください。

ファヤージュサンド

香ばしいスライスアーモンドをしきつめ、木の葉型に焼き上げたモロゾフのロングセラー焼き菓子

「ファヤージュ」で、濃厚なアイスをサンド。

お召し上がりいただく直前に、 ファヤージュとアイスをサンドすることでパリッとした食感と香ばしい風味、なめらかなアイスの味わいをお楽しみいただけます。

★NEW★ファヤージュサンド（あまおういちご）

1個/324円(本体価格：300円)

香り豊かで上品な甘みの「あまおういちご」ピューレ入り。

あまおういちご本来の甘酸っぱさをコク深いミルクが優しく引き立てる、上質な味わいに仕上げました。

ファヤージュサンド（あまおういちご）1個/324円(本体価格：300円)

ファヤージュサンド（バニラ）

1個/324円(本体価格：300円)

なめらかでクリーミーな口あたりに、やさしい甘さとミルクのコクが広がるバニラアイス。マダガスカル産バニラビーンズが華やかに香ります。

ファヤージュサンド（バニラ）1個/324円(本体価格：300円)

ファヤージュサンド（チョコレート）

1個/324円(本体価格：300円)

ベルギー産チョコレートを使用した、ほろ苦く濃厚なチョコレートアイス。

カカオの深みとコクが、ひと口ごとに広がります。

ファヤージュサンド（チョコレート）1個/324円(本体価格：300円)

「ファヤージュサンド」POP UP SHOP展開予定店舗

＜関東＞

・東武百貨店 池袋店 ・京王百貨店 新宿店

＜関西・中部＞

・阪神百貨店 梅田本店 ・高島屋大阪店 ・大丸京都店 ・千里阪急 ・川西阪急 ・名古屋栄三越

＜九州＞

・鶴屋百貨店 ・大丸福岡天神店 ・博多阪急

詳細はモロゾフ公式HPにてご覧いただけます。

特設ページURL：https://www.morozoff.co.jp/products_news/detail/index2395.html(https://www.morozoff.co.jp/products_news/detail/index2395.html)

※特設ページは5月22日（金）公開予定