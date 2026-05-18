フルッタフルッタの冷凍自動販売機が4～6号機へ急拡大！ショーケース型も初導入しアリオ3店舗にて設置開始

株式会社フルッタフルッタ

株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠 以下「当社」）は、アサイーボウルをはじめとする冷凍アマゾンフルーツ商品を手軽に購入できる「冷凍自動販売機」（左）の3号機をアリオ亀有店に、また、アリオ北砂店およびアリオ蘇我店にはガラス張りの「冷凍/冷蔵ショーケース型自動販売機」（右）が新たに設置されましたことをお知らせいたします。ショーケース型自動販売機は実物のパッケージを見ることができ、「どれにしようか」と選ぶ楽しさがお買い物の時間をより豊かにします。ぜひこの機会にご利用ください。

■設置の背景

24時間「本格アサイー」をより身近に

当社は現在、冷凍自動販売機を「24時間稼働の無人販売店舗」と位置づけ、販路拡大を推進しております。これまでオンラインストアや小売店・量販店・飲食店にて販売されていた当社製品を駅構内や商業施設といった生活導線上で、いつでも・お好きなタイミングで・１つから手軽にお買い求めいただけます。

※自動販売機自体は24時間稼働いたしますが、利用可能時間は各施設の営業時間に準じます。

■フルッタフルッタの商品特徴

自動販売機で販売するアサイー商品は、濃厚な「グロッソアサイー」を使用しており、香料・着色料は使用せず、できる限り素材本来のおいしさと栄養をお楽しみいただけ、美容や健康を意識する方々から高い支持をいただいております。

■今後の展望

今後、本自動販売機を「無人店舗」のパッケージとして、健康志向の飲食店や商業施設、公共交通機関への設置を加速させるとともに、フランチャイズ展開も視野にいれた積極的な拠点拡大を進めてまいります。

■販売詳細

【冷凍自動販売機】

●アリオ亀有店 屋外

【設置場所】東京都葛飾区亀有3丁目49-3 香取神社側入口右側付近

【販売商品】アサイーピューレ（プレーン/加糖）、おうちでアサイーボウル(R)、おうちでアサイーボウル(R) S(オリジナル/カカオニブ)、おうちでアサイーボウル(R)プレミアム、おうちでアサイーボウル(R)7パック

【冷凍/冷蔵ショーケース型自動販売機】

●アリオ北砂店 屋内

【設置場所】東京都江東区北砂2丁目17-1 バス停側入口付近

●アリオ蘇我店 屋内

【設置場所】千葉県千葉市中央区川崎町52-7 1Fフードコート内

【販売商品】冷凍品：おうちでアサイーボウル(R)、おうちでアサイーボウル(R)プレミアム、おうちでアサイーボウル(R) S(オリジナル/カカオニブ)

冷蔵品：フルッタアサイーエナジー195g、フルッタアサイーEPOFe、フルッタアサイーベーシック、ピタヤスムージー、ヨンジーガムロ235g、台湾フルーツティー235g

※販売アイテムは時期によって異なります。

【自動販売機に関するお問い合わせ先】03-6272-9081

【アサイー商品詳細】

おうちでシリーズ：https://www.frutafruta.com/products/bowl/

アサイーピューレ：https://www.frutafruta.com/products/acaipuree/

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。