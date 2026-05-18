デスクも車内もケーブルレスへ。MICRODIA、Qi・Qi2・Qi2.2対応ワイヤレス充電器シリーズを日本市場向けに提案開始

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（東京都荒川区）は、MICRODIAブランドの日本総代理店として、Qi・Qi2・Qi2.2対応ワイヤレス充電器シリーズの日本市場向け取扱いおよび提案を開始しました。

今回提案を開始するのは、デスクやベッドサイドで使えるワイヤレス充電パッド、複数デバイスを同時に充電できる充電ステーション、車載用マグネット式ワイヤレス充電器、そして次世代ワイヤレス充電ニーズに対応するQi2・Qi2.2対応モデルです。

ラインアップは、以下の4カテゴリで構成されています。

- Qi対応ワイヤレス充電器シリーズ- Qi対応車載ワイヤレス充電器シリーズ- Qi2.2 25W対応ワイヤレス充電器シリーズ- Qi2対応車載ワイヤレス充電器シリーズ

MagSafe対応iPhone、Apple Watch、AirPods、Samsung Galaxyシリーズなど、日常的に利用される複数デバイスの充電ニーズに対応します。

スマートフォン周辺機器市場で高まるワイヤレス充電需要

スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチの普及により、ユーザーが日常的に充電するデバイスは増えています。

一方で、デスクやベッドサイドでは、複数の充電ケーブルやACアダプターが必要になり、配線の乱れやスペース不足が課題になりやすくなっています。

そこで注目されているのが、複数デバイスをまとめて充電できるワイヤレス充電器や、持ち運びやすい折りたたみ式充電ステーションです。

MICRODIAのワイヤレス充電器シリーズは、スマートフォンだけでなく、Apple Watch、AirPodsなどを同時に充電できるモデルを多数揃えています。

また、自宅、オフィス、出張、旅行、車内利用など、利用シーンごとに選びやすい構成となっています。

1．Qi対応ワイヤレス充電器シリーズ

Qi対応ワイヤレス充電器シリーズでは、シンプルなマグネット式充電パッドから、3-in-1、4-in-1、5-in-1の充電ステーションまで幅広く展開します。

主な製品例は以下の通りです。

- SNAPPad Visi.O 15W Magnetic Wireless Charging Pad- SNAPPad Visi.Trio 23W 5-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charging Station- SNAPPad Visi.Duo 18W 4-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charging Station- CHARGINGStation Folio 23W 3-in-1 Foldable Wireless Charging Station- SNAPStation Visi.Aluminaire 23W 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SNAPStation Plus 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SNAPStation Pro 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SNAPStation Elite 33W 5-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SnapGo 6-in-1 23W Magnetic Wireless Charging Pad

これらの製品は、スマートフォン、Apple Watch、AirPodsなどをまとめて充電したいユーザーに向けた製品群です。

折りたたみ式モデルは、出張や旅行時にも持ち運びやすく、デスクやベッドサイドでも省スペースで使用できます。

また、一部モデルではアルミニウム素材やアンビエントライトを採用し、充電器としての機能性だけでなく、インテリア性やデスク周りの見た目にも配慮しています。

2．Qi対応車載ワイヤレス充電器シリーズ

Qi対応車載ワイヤレス充電器シリーズでは、車内でスマートフォンを固定しながら充電できるモデルを展開します。

主な製品例は以下の通りです。

- SNAPDrive Visi-Chiron 15W Magnetic Wireless Car Charger- SNAPDrive Visi-Phantom 15W Magnetic Wireless Car Charger- X.Robotic Portofino 15W Wireless Car Charger- SNAPDrive Galaxy Flip 15W Dual-Coiled Wireless Car Charger Super- SNAPDrive Galaxy Fold 15W Dual-Coiled Wireless Car Charger Super

マグネット式でスマートフォンを固定できるモデルに加え、赤外線センサーによる自動開閉アームを備えたモデルも含まれています。

また、Samsung Galaxy Fold、Galaxy Flipシリーズなど、折りたたみスマートフォンの利用を想定したモデルも展開します。

車内では、スマートフォンをナビ、音楽再生、ハンズフリー通話などに使用する場面が多くあります。

そのため、充電性能だけでなく、取り付けやすさ、角度調整、走行中の安定性、視認性が重要になります。

MICRODIAの車載用ワイヤレス充電器は、こうした車内利用の実用性を意識したラインアップです。

3．Qi2.2 25W対応ワイヤレス充電器シリーズ

今回の注目カテゴリの一つが、Qi2.2 25W対応ワイヤレス充電器シリーズです。

このカテゴリでは、次世代のワイヤレス充電環境を見据えた高出力モデルを展開します。

主な製品例は以下の通りです。

- SNAPPad LUNA Qi2.2 25W Ultra Slim Wireless Charging Pad- SNAPPad VELO Qi2.2 25W Ultra Slim Wireless Charging Pad with Foldable Kickstand- SNAPPad IONI Mini Qi2.2 30W 2-in-1 Foldable Wireless Charging Pad- SNAPPad IONI Qi2.2 35W 3-in-1 Foldable Wireless Charging Pad- SNAPStation AXIS Qi2.2 25W / total 32.5W 5-in-1 Charging Station- SNAPStation PALM Qi2.2 25W / total 32.5W 3-in-1 Foldable Charging Station

SNAPPad LUNAは、薄型設計のワイヤレス充電パッドです。

SNAPPad VELOは、折りたたみ式キックスタンドを搭載し、縦置き・横置きでスマートフォンを使いながら充電できるモデルです。

IONIシリーズは、スマートフォンとApple Watchなどをまとめて充電できる構成で、持ち運びやすい折りたたみ構造も特徴です。

Qi2.2対応モデルは、今後のスマートフォンアクセサリー市場において、販売店や代理店が次世代ワイヤレス充電として訴求しやすいカテゴリです。

4．Qi2対応ワイヤレス充電ステーションシリーズ

Qi2対応ワイヤレス充電ステーションシリーズでは、デスクトップやベッドサイドで使いやすい多機能モデルを展開します。

主な製品例は以下の通りです。

- SNAPPad ORBIT Qi2 15W Magnetic Wireless Charging Pad- SNAPStation CORE Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SNAPStation NOVA Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SNAPStation ATRIUM Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SNAPStation PLUS Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station- SNAPStation ASTRA Qi2 23W 3-in-1 Magnetic Foldable Wireless Charging Station

これらのモデルは、スマートフォン、Apple Watch、AirPodsなどをまとめて充電できる構成が中心です。

一部モデルでは、ナイトライト、アンビエントライト、折りたたみ構造、可動式充電パッドなどを採用しています。

自宅用だけでなく、ホテル、法人オフィス、ショールーム、スマートフォンアクセサリー売場などにも提案しやすい製品群です。

5．Qi2対応車載ワイヤレス充電器シリーズ

Qi2対応車載ワイヤレス充電器シリーズでは、車内での安定固定とワイヤレス充電を両立するモデルを展開します。

主な製品例は以下の通りです。

- SNAPDrive DISC Qi2 15W Magnetic Wireless Car Charger- SNAPDrive CIRCLET Qi2 15W Magnetic Wireless Car Charger- SNAPDrive TRON Qi2 15W Magnetic Wireless Car Charger

これらの製品は、マグネット式でスマートフォンを固定し、車内でもスムーズに充電できるよう設計されています。

一部モデルでは、RGBライティングや冷却性能を意識した構造も採用されています。

通勤、営業車、レンタカー、カー用品売場、スマートフォンアクセサリー売場など、幅広い販売チャネルで提案しやすいカテゴリです。

MICRODIA独自のSmartAI充電アルゴリズム

MICRODIAの充電関連製品では、独自のSmartAI充電アルゴリズムを訴求しています。

SmartAI充電アルゴリズムは、接続されたデバイスや使用環境に応じて、充電状態の最適化を目指すMICRODIA独自の設計思想です。

ワイヤレス充電器では、充電速度だけでなく、発熱、安定性、異物検知、使いやすさも重要になります。

今回のシリーズでも、デスク用、旅行用、車載用など、それぞれの使用環境に合わせた充電体験を提案します。

販売店・代理店にとって提案しやすいラインアップ

今回のワイヤレス充電器シリーズは、販売店や代理店にとっても提案しやすい構成です。

単品の充電パッドだけでなく、複数デバイス対応モデル、車載モデル、次世代規格対応モデルまで揃っているため、売場や販売チャネルに合わせた展開が可能です。

たとえば、家電量販店では、iPhoneアクセサリー売場、スマートウォッチ売場、カー用品売場、旅行用品売場などでの展開が想定できます。

ECショップでは、以下のような検索ニーズに合わせた商品展開が可能です。

- iPhone用ワイヤレス充電器- Apple Watchも充電できる充電器- AirPods対応充電ステーション- 車載ワイヤレス充電器- Qi2対応充電器折りたたみ式ワイヤレス充電器

法人向けには、オフィス受付、会議室、ホテル客室、ショールーム、レンタカー事業者などへの提案も考えられます。

日本市場での展開について

宏福商事合同会社は、MICRODIA日本総代理店として、同ブランドのモバイルアクセサリー製品を日本市場に紹介しています。

MICRODIA製品は、すでにビックカメラ、ヨドバシカメラ、エディオンなんば本店などで展開が進んでいます。

今後も、GaN充電器、USB-Cケーブル、モバイルバッテリー、ワイヤレス充電器、スマートフォンアクセサリーなど、日本市場に適した製品提案を強化してまいります。

今回のワイヤレス充電器シリーズについても、家電量販店、EC事業者、スマートフォンアクセサリー販売店、カー用品関連事業者、法人導入先、販売代理店に向けて提案を進めてまいります。

取扱製品カテゴリ

充電器今後の展開

- Wireless Chargers,Qi：Qi対応ワイヤレス充電パッド・充電ステーション- Wireless CAR Chargers,Qi：Qi対応車載ワイヤレス充電器- Wireless Chargers, Qi2.2 25W：Qi2.2対応25Wクラスワイヤレス充電器- Wireless CAR Chargers, Qi2：Qi2対応車載ワイヤレス

宏福商事合同会社では、MICRODIAブランドの製品を通じて、スマートフォン周辺機器市場における高品質な充電環境の提案を進めていきます。

特に、USB-C化、ワイヤレス化、複数デバイス同時利用の流れを踏まえ、ユーザーの生活環境に合わせた製品展開を強化します。

また、販売店、代理店、法人導入先との連携を通じて、日本国内でのMICRODIAブランドの認知向上と販路拡大を目指します。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

会社概要

会社名：宏福商事合同会社

事業内容：モバイルアクセサリー、IT認証デバイス、酒類・食品輸出、中古IT機器流通など

取扱ブランド：MICRODIA、ACSほか

公式サイト：https://kofukutrading.com/

本件に関するお問い合わせ

宏福商事合同会社

MICRODIA製品担当

お問い合わせ：https://kofukutrading.com/contact/