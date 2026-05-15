TC-8 FORGED 発売のお知らせ

株式会社フォーティーン

株式会社フォーティーン（本社：群馬県高崎市、代表取締役：桐谷 一郎）は、

FR-3を、2026年5月26日（火）より販売いたします。

極めて高い精度と安定性を備えた軟鉄鍛造アイアン

「TC-8 FORGED」

■シャンパンゴールド仕上げ

メッキ硬度が低く、ソフトな打感でフィーリングが伝わりやすい特性を持ち、

淡いゴールド掛かった色味と相まってボールを包み込むようなイメージをもたらします。

シャンパンゴールド仕上げ

■マットブラック仕上げ

光の反射を抑えるマットブラック仕上げは、迫力と重厚感がありつつも

引き締まったイメージをもたらします。

マットブラック仕上げ

■ヘッド素材

S25C（一体鍛造） バックフェース/CNC ミルド

■仕上げ

１.シャンパンゴールド仕上げ

２.マットブラック仕上げ

■番手

＃4・#5~P (7 番手)

専用ソケット付属

■価格

6個セット（#5 ～ P）\198,000（税込）

単品（#4）\33,000/本（税込）

FINISHED IN JAPAN



2026年5月26日より出荷開始

お求めはゴルフクラフト フォーティーン及び公認特約店まで。

*公式オンラインストアでは、5月26日より受注開始予定

SPEC

DETAIL

CNC ミルドによる高精度重心設計

一体鍛造ながらバックフェース面を精密にCNC ミルド加工することで、番手ごとに最適な重心位置を設定。

ロング番手は卓越した飛びを、ミドル番手は優れた安定性を、ショート番手は飛び過ぎず距離感を出しやすい弾道性能を実現

しました。プレーヤーがイメージするショットをやさしく発揮する高機能重心設計です。

また、キャビティ部分のトゥ・ヒールを削り込む事によって生まれた余剰重量をヘッド上下に効果的に配置する事で、コンパクトなヘッドサイズながら、打点の上下のブレに対する安定性がさらにアップしました。

肉厚のコントロールによる打感の向上

打点エリアはしっかりと肉厚を持たせ、軟鉄鍛造アイアンならではのしっかりとした手ごたえと、

軟らかい打感をもたらします。

抜けの良さを向上させたソール

幅は抑えつつも番手ごとに緻密にコントロールされたバンス角と、リーディングエッジに搭載されたバンパーが、抜群のソールの抜けを発揮。クリーンなライではもちろん、ライが悪く打ち込んでいくような時でもリーディングエッジが刺さりすぎず、理想的なアングルにヘッドを導きます。

14field 高崎・横浜にて試打ができます。

ぜひご体感ください。

■14Field高崎

■14Field横浜

詳細を見る :https://www.fourteen.jp/fitting/

FOURTEEN TUBEでもTC-8について配信中です！

FOURTEEN TUBE動画はこちら :https://youtu.be/zfLnI_stwM8?si=SBSdXikFFsHcP8e1