集英社新書『はじめての公共訴訟　社会を動かす、私たちのツール』が５月15日（金）に発売。公共訴訟を通じた私たちの声が、この社会を変え、未来をつくる！

株式会社集英社

社会の中で「おかしい」と感じたとき、不条理な壁に突き当たったとき、私たちは何ができるのか。差別、労働、環境問題、ジェンダー、社会保障──さまざまな課題に対し、裁判という方法で社会のあり方を問い直し、変革を働きかけるのが「公共訴訟」である。

本書は、実際の事例や当事者の物語を手がかりに、その歴史と役割を解説。公共訴訟はどのような戦略、連帯によって社会を変えてきたのか。裁判を「社会を動かすツール」としてとらえ、個人の声が制度や社会を変えていくプロセスと、その可能性を示す入門書。

【推薦文のご紹介】

よりマシな社会をあきらめたくないすべての人へ。

ここに私と公共をつなぐ回路がある。

──哲学者 朱喜哲氏



少数の痛みは、「大したことない」ことにされやすい。

「こうなってほしい」が、感情の問題と一瞥（いちべつ）される。

公共訴訟はそんな社会の扉をこじ開ける、希望。

──NO YOUTH NO JAPAN創設者 能條桃子氏



自分たちの手で社会はどんどんよくしていくことができるなんて、なんだ、最高じゃないか。

──小説家 山内マリコ氏

目次

はじめに

第1章 声をあげる人々、その物語──公共訴訟を知る

第2章 公共訴訟は社会をどう変えるか

第3章 公共訴訟の誕生と歴史

第4章 データで見る公共訴訟

第5章 なぜ数が少なく、勝ちにくいのか──公共訴訟の抱えるハードル

第6章 新たな動きが生み出す、新しい連帯

第7章 公共訴訟の未来

おわりに

著者略歴

井桁大介（いげた・だいすけ）

弁護士。LEDGE事務局長。公共訴訟を中心に活動。共著に『スノーデン 日本への警告』（集英社新書）。

亀石倫子（かめいし・みちこ）

弁護士。LEDGE代表。多くの著名裁判で無罪を勝ち取る。共著に『刑事弁護人』（講談社現代新書）。

谷口太規（たにぐち・もとき）

弁護士。CALL4共同代表。LEDGEディレクター。司法アクセスの改善がライフワーク。

丸山央里絵（まるやま・おりえ）

CALL4共同代表理事。CALL4・LEDGEでクリエイティブディレクターを務める。

【書籍情報】

タイトル：はじめての公共訴訟 社会を動かす、私たちのツール

著者：井桁大介、亀石倫子、谷口太規、丸山央里絵

発売日：2026年5月15日（金）

定価：1,012円（10%税込）

ページ数：224

判型：新書判

ISBN：978-4-08-721410-9

集英社新書(https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721410-9)

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※電子版も同時発売

(c)集英社

【集英社新書について】

“知の水先案内人”をキャッチフレーズに、1999年12月に発刊されたレーベル。大量に流れ込む情報の海を漕ぎ渡るための「知識に裏付けされた知恵」を提供する「真の意味での実用書」をコンセプトとする。旬な人物やタイムリーな話題を掘り下げる一方で、集英社ならではのエンターテインメント性と「知」を接続する企画にも挑戦し、幅広い世代が手に取りやすい新書を目指します。