【ABCマート】パーソナルカラーで選ぶ！新作シューズから導く、失敗しないシューズ選びの法則

株式会社エービーシー・マート

普段のスタイルに欠かせないスニーカーやサンダルこそ、パーソナルカラー（イエベ・ブルベ）を意識した色選びが重要です 。肌の色に馴染む「運命の一色」を選ぶことで、ラフな足元にも洗練された「こなれ感」が生まれます 。自分では選ばない「履かず嫌い」なデザインも、実は相性の良いカラーデザインの可能性もあります。似合う色を知ることで、新たな定番との出会いをうむきっかけに変わります。

パーソナルカラーをもとに選んだシューズが、あなたの日常を彩り外に出かける楽しさと、自分らしいスタイルを格上げするきっかけになるでしょう。

■「履かず嫌い」を克服し、新しい自分に出会う

ギフトや自分への一足を選ぶ際、多くの人が「自分には似合わない」という思い込み（履かず嫌い）を持っています 。しかし、パーソナルカラーを基準に選ぶことで、これまで避けていたデザインも驚くほど肌に馴染むことがあります 。大切な人から贈られたり、診断を機に挑戦したりした一足が、結果として「ハマる」経験となり、ワードローブの主役に変わることも少なくありません。

自分では選べない一足が、実は新たな自分の定番になるきっかけに繋がります。

■「こなれ感」を演出し、日常のスタイルを格上げする

普段スニーカーやサンダルでコーディネートしがちなスタイルも、パーソナルカラーを意識した色選びをするだけで、一気に「こなれ感」が演出できます。肌の色に適したトーンを選ぶことは、全体の雰囲気に変化をつけ、洗練された印象を与える鍵となります。年齢やスタイルを問わず、日常で使いやすいアイテムだからこそ、色による視覚効果が全体の完成度を左右します。

カジュアルな足元に、洗練された統一感をプラスする事で「履きこなし感」が上がります。

■「迷い」を解消し、納得感のある一足を見つける

「どの色が本当に自分に合うのか」という迷いは、パーソナルカラーという明確な基準を持つことで解消されます。ABC-MARTでは、価格帯や実用性、ファッション性を整理し、多種多様なブランドの中から最適な一足を見つけやすい構成を整えています。自分に似合う色という確信を持って選ぶプロセスは、購入後のお手入れや愛着を持って履き続ける楽しみにも繋がっていきます。

ブランドやカテゴリーを横断した最適なラインナップから、根拠を持ってあなたに合う靴を選ぶことが出来ます。

ABCマートでは、パーソナルカラーで選ぶ、新作シューズを紹介します！

■“イエローベース”の人におススメする「新作シューズ」9選

MERRELL

カメレオン ストーム リダックス ジャパン

ゴアテックス DESERT SPICE

24,200円（税込）22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7124920001014/

PATRICK

ディーン・OG BRK

17,600円（税込）23.0cm~27.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6958640001065/

New Balance

U996 BROWN(4M9)

16,940円（税込）22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7082930001044/

CROCS

クロックス トレイルブレイク 2 テック BONE

15,950円（税込）25.0cm~29.0cm（1.0cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7035810001049/

TIMBERLAND

メイプル グローブ ロー *WHEAT NUBUCK

15,400円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6919010001014/

NIKE

ウィメンズ エア リフト NEO 200DKHAZL/SHMME

12,100円（税込）22.0cm~29.0cm（1.0cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7127000001043/



CONVERSE

オールスター KY HI / 一布や *RED

16,500円（税込）22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7072510001012/

JORDAN BRAND

エア ジョーダン 4 レトロ TEX 600PERLPK/ICDCM

32,450円（税込）22.5cm~26.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6998760002044/



adidas

クライマクール レースド OFFW/OFFW/CORE

25,300円（税込）22.5cm~29.5cm（1.0cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7060510001044/

■”ブルーベース“の人におススメする「新作シューズ」9選

MERRELL

アジリティー ピーク6ゴアテックス RIDGEWAY

29,700円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7131730001019/



PATRICK

パミール・ハク SLV

24,200円（税込）22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7049540001064/

ASICS

W ゲルカヤノ32 W WHITE/ORANGE G

22,000円（税込）22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7003120001044/

New Balance

U188W SLATE GRAY(3U2)

18,920円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7083510001044/

CROCS

クロックス テール テック TWILIGHT

15,400円（税込）22.0cm~26.0cm（1.0cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7035820001043/

NIKE

ウィメンズ エア リフト 001BLACK/BLACK

13,200円（税込）22.0cm~29.0cm（1.0cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7127280001043/



JORDAN BRAND

ジョーダン 11 レトロ LOW 100WHITE/UNVBLU

28,050円（税込）25.0cm~31.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6835840003049/

CONVERSE

CS ローファー II SK GRAY

17,600円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7123320001013/

Adidas

アディゼロ EVO SL ウーブン LUCI/PURE/FTWR

19,800円（税込）24.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7060120001048/

■日常を共に彩る「運命の一足」と出会う。

靴を選ぶという行為は、単なる道具選びではなく、これからの日々を共に歩むパートナーを見つけることです。これまでは「なんとなく」選んでいたスニーカーやサンダルも、パーソナルカラーという明確な基準を取り入れることで、あなたの個性を最大限に引き出す最強の武器へと変わります。

診断をきっかけに手にした一足が、これまで知らなかった「新しい自分」に出会わせてくれる。そんなワクワクするような体験こそが、ファッションの醍醐味だと言えるでしょう。

ABC-MARTでは、ブランドの枠を超えて、あなたのライフスタイルや肌の色に寄り添う一足を豊富にラインナップしています。「ちょうどいい一足」を見つけたときに足元から始まる新しい物語を、ぜひここから見つけてください。

ABCマート公式オンラインストアカラー診断：https://abc-mart.ai-shindan.jp/irofit(https://abc-mart.ai-shindan.jp/irofit)

■企業概要

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）