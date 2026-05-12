社内ナレッジAI『ものしりAI』提供開始 - 社内文書をアップロードするだけで、自社専用の社内ナレッジAIが完成。LINE 公式アカウントからいつでも利用可能

ものしりAI

ものしりAI（所在地：東京都港区、屋号：ものしりAI）は、アップロードした社内文書を AI が参照し、自然言語で「AI に聞く」だけで回答が返ってくる組織・チーム向け社内ナレッジベースAIの「ものしりAI」を、2026年5月12日（火）より正式提供開始いたします。お預かりした社内文書が AIモデルの学習に利用されることはなく、情報漏洩リスクなくご利用いただけます。

ものしりAI：https://monoshiri.ai



「大量の規程を読まずに、必要な部分だけすぐ知りたい」「繰り返しの質問対応を効率化したい」「とっさの質問にもすぐ答えられるようにしたい」「先輩社員の業務知識をチームで共有したい」――こうした"社内ナレッジの属人化を解消したい"中小企業・チームに対し、ものしりAI は "人数で課金しない料金モデル" "Web・LINE・AI 開発者ツールに対応するマルチチャネル設計" "アップロードするだけで運用開始" の3つを軸に、ナレッジ活用の導入ハードルを下げることを目指します。

Free プランを含むすべてのプランでユーザー数無制限 を採用しており、月額0円の Free プランのまま、組織・チームの全員でご利用いただけます。「人数限定の無料トライアル」とは異なり、Free プランから人数の制限なく本運用を開始でき、利用シーン（月間 AI 回答数・フォルダ数・チャットウィジェット要否）に合わせてプランを選んでいただけます。

ものしりAIのWebサイトに加え、ものしりAI 公式 LINE アカウントおよび MCP 対応 AI クライアントから、組織・チームのナレッジへ直接アクセスできる仕組みを標準提供します。

社内ナレッジの活用、もう一段加速しませんか

中小企業・チームでは、マニュアルや業務知識が個人の頭の中や個別のファイルに点在しがちです。

- 大量の規程を読まずに、必要な部分だけすぐ知りたい- 繰り返しの質問対応を効率化したい- とっさの質問にもすぐ答えられるようにしたい- 先輩社員の業務知識をチームで共有したい- 担当者不在時にも業務を止めずに進めたい

こうしたニーズは多くの組織・チームに共通していますが、社内向けにフルカスタムの AI システムを内製するには相応の初期投資・運用体制が必要となるため、より手軽に導入できる選択肢が求められていました。

ものしりAI は、こうした"スモールスタートしたい"組織・チームに向けて、月額0円から運用可能なナレッジ活用基盤を提供します。アカウント登録から文書アップロード、AI 回答の利用開始までを Web ブラウザのみで完結できる設計とし、専用のサーバ構築・専門人材の配置を必要としません。

「ものしりAI」とは ／ 社内文書を AI が理解して回答するナレッジAI

ものしりAI は、社内のマニュアル、規程集、議事録、FAQ などのドキュメントをアップロードするだけで、AI が内容を理解しメンバーからの質問に自然言語で回答してくれる、組織・チーム向けの社内ナレッジベースAIです。

AI が文書の意味を理解して検索する独自の技術を採用しているため、キーワード一致ではなく 「何を聞きたいか」の意図を AI が汲み取り、関連箇所から回答します。

「ものしりAI」3つの特徴

ものしりAI Webサイト ナレッジAIの利用イメージ特徴1. 「Free プランも含めて、人数で課金しない」料金モデル

ものしりAI は、Free プランを含むすべてのプランでユーザー数無制限を採用しています。ユーザー数（シート数）に応じた課金は行わず、利用人数が10人でも100人でも月額料金は変動しません。ものしりAI は「AI 回答数（月間の利用回数）」に応じた料金体系のため、組織・チーム単位でプランを契約するだけで全社展開が可能です。

シート課金型のクラウドサービスでは利用人数に比例して費用が増加しがちですが、ものしりAI は 「使う人を増やしても料金が上がらない」 構造で、社内ナレッジを全員に開放しやすい設計としています。さらに、月額0円の Free プランも人数無制限の対象であり、「○名まで無料」「日数限定の無料トライアル」といった人数・期間の制約なしに、組織・チーム全員での本運用を Free プランから開始していただけます。Free プランで運用を始めていただいたうえで、月間の AI 回答数・必要なフォルダ数・チャットウィジェット要否といった利用方法に応じて、必要なときだけ有料プランへ切り替えていただく運用設計が可能です。

特徴2. 「使う場所を選ばない」マルチチャネル + AI 開発者ツール対応

ものしりAI は、利用者の作業環境に合わせて 複数のチャネルから「AI に聞ける」 設計を採用しています。専用アプリの追加インストールやチャネルごとの個別設定なしに、組織・チームが普段使っているツールの中で社内ナレッジへアクセスしていただけます。

- Webサイト: PC・スマートフォン・タブレットの各ブラウザに対応する「AI に聞ける」機能を提供します。管理画面からはフォルダ管理・ファイル管理・ユーザー管理・アクセス権設定・利用状況の確認も完結できます。- LINE 公式アカウント: ものしりAI 公式 LINE アカウントとの連携機能を提供 し、友だち追加することで LINE から組織のナレッジへ質問していただけます。普段の業務連絡に近い操作で、社内文書に関する質問の窓口として活用していただけます。- AIお問い合わせチャットウィジェット: Webサイトに設置できるAIお問い合わせチャットウィジェット。FAQ、マニュアル、商品情報などのドキュメントをアップロードするだけで、AIチャットウィジェットが訪問者のお問い合わせに自然な文章で自動回答します。シナリオ設計やフロー構築は不要で、設置するだけでお問い合わせ対応を自動化できます。（Light 以上のプランで利用可能です）- MCP 対応 AI クライアント: MCP（Model Context Protocol）に対応 しており、主要 MCP クライアントから、自然言語で組織のナレッジへ直接アクセスできます。フォルダ単位のアクセス権設定もそのまま反映され（読み取り専用）、AI 開発者ツールを切り替えることなく社内文書を参照できます。特徴3. 「アップロードするだけ」で運用開始、専門知識は不要

PDF・Word・Excel・PowerPoint・画像（JPG / PNG）・HTML・テキストなど、主要な業務文書フォーマットをそのままアップロード。フォルダにまとめておくだけで、AI が内容を理解し、すぐに「AI に聞ける」状態になります。

社内向けに同等の AI システムを内製する場合に必要となる、技術選定・データ準備・プロンプト設計といった工程はすべて自動化済みで、IT 専任者がいないチームでも導入・運用していただけます。フォルダ単位でアクセス権を設定できるため、人事規程・経営会議議事録など閲覧範囲を絞りたい文書も管理可能。

お預かりしたデータが AI モデルの学習に利用されることはありません。 お客様の社内文書は、当該アカウント内での AI 回答にのみ利用します。

プランは「人数」ではなく「使い方」で選ぶ

ものしりAI のプランは、ご利用人数ではなく 「どう使うか」（月間 AI 回答数・必要なフォルダ数・Web サイト向けチャットウィジェットの要否）で選んでいただける設計としています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182169/table/3_1_0ce997bbd9e65c6228f6239862fb7966.jpg?v=202605121151 ]

※ どのプランをお選びいただいても、登録できるユーザー数（組織・チームのメンバー数）に制限はありません。Free プランも人数無制限の対象です。

料金プラン

Free プランを含む全プランでユーザー数無制限 - ものしりAI ではユーザー数（シート数）に応じた課金は行っておらず、登録人数が増えても月額料金は変動しません。Free プランは初期費用0円・月額0円（月間 AI 回答数50回まで）で、人数の制限なく組織・チーム全員での本運用にご利用いただけます。すべての有料プランで初月無料の特典をご用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182169/table/3_2_0c2a1286168fcbc937161234d6ba6747.jpg?v=202605121151 ]

※ いずれのプランも初期費用は0円です。月間 AI 回答数の上限を超えた場合は 追加パック（5,000円 / 500回・税込） でご対応いただけます。プラン詳細は https://monoshiri.ai/ja/pricing/ をご参照ください。

ものしりAI 料金プラン（Free 0円、Light 2980円、Standard 7980円、Pro 29,800円）ものしりAI プラン別 機能比較表ものしりAI AIお問い合わせチャットウィジェットのイメージ

商標および表示に関するお知らせ

※「LINE」、「LINE公式アカウント」、「LINEヤフー」、関連するロゴおよびアイコンはLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

※本サービスは LINE 公式アカウントとの連携機能を提供するものであり、LINEヤフー株式会社が公認・提携・協賛するサービスではありません。

※その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ものしりAI

ものしりAIは、社内文書（PDF、Word、Excelなど）をアップロードするだけで自社専用の社内ナレッジベースAIが作成できます。

Free プランから人数無制限で利用可能で、シート課金型 SaaS と異なり登録ユーザー数を増やしても月額料金は変わりません。



「組織・チームのものしり、AIがやります。」をコンセプトに、属人化解消・新人オンボーディング短縮・繰り返し質問の効率化など、社内ナレッジ活用の課題を「アップロードするだけ」のシンプルな体験で解決します。



【配信元・運営者情報】

屋号：ものしりAI

事業主：小林 誠

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F

公式サイト：https://monoshiri.ai

メール：info@monoshiri.jp

お問い合わせ：https://monoshiri.ai/contact

特定商取引法に基づく表記：https://monoshiri.ai/tokushoho