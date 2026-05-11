ビジネス動画制作ツール「VYOND」Eight EXPO 2026 夏に出展

株式会社ウェブデモ

株式会社ウェブデモ（本社：神奈川県茅ヶ崎市、代表取締役：川崎実知郎）は2026年6月3日（水）・4日（木）に東京国際フォーラムで開催される「Eight EXPO 2026 夏」に出展いたします。



出展ブースでは、ビジネス向け動画作成ツール「VYOND」をとおして、最新AIを使用した動画生成、制作未経験のビジネスパーソンでも高品質の動画コンテンツが簡単に作成できる事例をご紹介します。

研修動画・プレゼン・サービス紹介等、ビジネス向けの動画は社内で作成できる

近年、営業説明、社内教育、eラーニング、プレゼンテーション、マニュアルなど、さまざまな業務で従来のテキスト中心の情報伝達ではなく「わかりやすく伝える」動画やアニメーションなどのビジュアルコンテンツへの移行を検討している企業が増えています。

しかし、動画の内製化はスキルが高く、外注ではコストがかかりすぎるという問題がありました。



VYONDは、専門的な動画制作スキルがなくても、ビジネス用途に適したアニメーションや動画を作成できる制作ツールとして、世界中の企業で活用されているクラウドサービスです。

今回の展示会では、この動画制作ツールが本当に活用できるのかを実際にその目でご確認いただき、御社の社内活用のイメージを広げていただけれる機会になれば幸いです。

３台のPCにてデモンストレーションを行います。

弊社ブースはSDX（営業DX比較・導入展）内、商談創出ゾーンにてラウンジ正面に位置しています。ブース内では、42インチの大型モニターと2台のPCによる随時３台のPCで「VYOND」による動画制作デモンストレーションとVYONDの個別導入相談を行います。

VYONDの様々な事例サンプルもご用意していますので、ぜひお気軽にお越しください。

個別導入相談は当日の混雑も鑑み、オンラインによる事前予約を行っています。お申込みページ(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026sm_sp_ex_gift&utm_source=other&utm_medium=sp_ex_gift)

Eight EXPO 2026 夏 開催概要

開催日時：2026年6月3日（水）・ 4日（木）10:00 - 18:00

会場：東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）

参加対象者：営業、マーケティング、DX・AX推進、情報システム、経営企画、人事、

バックオフィス部門の担当者、経営層、AIによる業務効率化やAIの活用に関心のある方、

その他ITツールの導入検討者

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前申込制（参加費：無料）申込ページ(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026sm_sp_ex_gift&utm_source=other&utm_medium=sp_ex_gift)

主催：Eight(Sansan株式会社)

詳細ウェブサイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026sm_sp_ex_gift&utm_source=other&utm_medium=sp_ex_gift)

VYONDについて

VYONDは、ビジネス向けの動画作成ツールです。営業資料、社内研修、eラーニング、マニュアル、プレゼンテーションなど、ビジネスシーンで必要とされる「わかりやすく伝える動画」を、専門的な動画制作スキルがなくても作成できます。

Fortune500の企業の65%に活用

VYONDはアメリカGoAnimate社が開発したクラウドサービスです。

現在、Fortune500の企業の65%に活用され、世界中で14,000以上の企業、何百万人ものお客様に信頼されています。様々な映像作成ツールがある中で、VYONDはハイエンドのアニメーション制作ツールとして世界中で活用されています。日本国内では（株）ウェブデモが販売とサポートを行っています。

伝わりにくい内容をアニメーションとストーリーで伝える

Fortune500の企業の65%に活用され、世界中で14,000以上の企業、何百万人ものお客様に信頼されています。

文字や静止画だけでは伝わりにくい内容を、キャラクター、アニメーション、ナレーション、図解表現を活用して動画化することで、理解促進、教育効果の向上、営業活動の効率化に貢献します。

VYONDの作成イメージ（VYONDを使う５つの理由）こちらのサンプル動画をご覧ください。

最新のAIツールを内蔵した映像制作のための「オールインワンパッケージ」です

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gKhHiaY_EVI ]

Text to Image（プロンプトから画像を作る）ではnanobanana2,Flux 2 Klein 9b

AI Avatar（AIアバター）ではHeyGen,

Text to Video clipではVEO 3.1 Fast,Kling 2.6 Pro,・・・など（2026年5月現在）

VYONDのEnterpriseプランでは常に最新のAIツールが使用できます

株式会社ウェブデモについて

VYONDでは最新のAI生成ツールを同梱しています。

株式会社ウェブデモは2003年より「ビジネスの動画」活用をテーマに、企業の営業活動、社内教育、研修・プレゼンテーションにおける動画活用を支援しています。

2018年より、日本におけるGoAnimate社のプラチナパートナーとして、「VYOND」の導入支援、活用支援を行っています。

ビジネスアニメーション制作ツール「VYOND」 https://animedemo.com/

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ウェブデモ 担当：川崎実知郎（かわさきみちろう）

〒253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵1-4-14 T&Sチガサキ 303

株式会社ウェブデモ

E-mail：master@webdemo.jp

問い合わせ：https://animedemo.com/otoiawse/

公式サイト：https://animedemo.com/