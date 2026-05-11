タイミー、新サービス「Timee BPO」を5月11日から正式に提供開始

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、スポットワークの仕組みを最大限活かした高い即応性と柔軟性が特徴の新サービス、「Timee BPO」を2026年5月11日から正式に提供開始します。当社は2025年7月（※1）よりBPOサービスの試験運用を進めてまいりました。試験運用を経て、自社の運営ノウハウを確立し、導入企業様での成果事例が増えたことから、この度、提供領域の拡大に向け、正式にリリースをする運びとなりました。

今後もスポットワークのプラットフォーム事業に留まることなく、自社で蓄積したデータや独自の強みを活かした多角的な新規事業の展開を検討してまいります。

◼︎新規事業「Timee BPO」立ち上げの背景

タイミーは創業以来、「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションのもと、物流・飲食・小売業界などを中心に1,340万人（※2）を超える働き手の皆様に自由な働き方を提供してまいりました。

一方で、現在タイミーでは、オフィスワークの募集割合が全国で1.07%に留まっており、（※3）「オフィスワークをしたい」「スキルや経験を活かしたい」という働き手のニーズに対し十分な選択肢を提供できていないことが長年の課題でした。また、サービス利用事業者側でも「オフィス業務でスポットワークを活用するイメージが湧きづらい」というハードルも存在しています。

これらの背景からこの度当社は、スポットワークに最適化されたオペレーション構築を当社自ら担い、業務を受託する「Timee BPO」を正式にリリースいたします。

働き手には、スキルや経験を活かしながら、より多様な環境で活躍できる機会を提供いたします。事業者には、業務効率化と人手不足の解消を同時に実現するスキームの提供が可能になります。

当社は、「Timee BPO」の提供を通じて働き手・企業双方の可能性を広げることを目指してまいります。

（※1）有償でのサービス開始月

（※2）2026年1月末時点

（※3）スポットワーク市場クォータリーレポート2026年1Q（2025年11月-2026年1月期）における一般事務の職業、営業・販売関連事務の職業、外勤事務の職業を足した割合

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◼︎Timee BPOの特徴と強み

Timee BPOは、スポットワークの仕組みを最大限活かした即応性と柔軟性を兼ね備えた「完全変動モデル」のBPOサービスです。

◼︎実際にTimee BPOで勤務されているリピーターワーカーさんのお声

◼︎Timee BPO利用企業様の事例や評価

- 【特徴1】スキルの最適配置：1,340万人のワーカー基盤から、特定の業界経験やスキル（不動産営業、コールセンター30年など）を持つ即戦力ワーカーがマッチングします。研修・教育もタイミーが案件ごとに実施します。- 【特徴2】発注は数日単位で可能な圧倒的な柔軟性：スポットワークの特性を活かし、数日単位で発注することができます。展示会後の短期集中対応や、繁忙期のオーバーフロー案件など、コアタイムに合わせた柔軟な人員配置が可能です。- 【特徴3】スピード感のある稼動を実現：煩雑な教育や採用プロセスをショートカットし、最短翌日からの稼働を実現できます。- 【特徴4】セキュアな運用体制を整備：最大100席程度稼働が可能なTimee BPO専用コールセンターを新たに開設。大規模な案件にも柔軟に対応できるセキュリティや運用体制を整えており、案件拡大に伴い順次増床も計画しています。

試験運用期間において、IT・SaaS、広告代理店、人材サービス業界などスピード感と柔軟性が求められる企業を中心に、既に34社（※4）でご導入いただいています。

（※4）2026年4月時点

- 【成果事例1】高い業務品質による成果率の向上ターゲット層に合わせた細やかなトークスクリプトの整備により、決済者層（部長～代表クラス）に対し、コールあたり3～6%超の高いアポイント獲得率を記録。- 【成果事例2】圧倒的な立ち上げスピードと柔軟なリソース調整「追加発注から最短2営業日で数人月規模の即時増員を実現」「予算変動に合わせて数日単位で稼働数を柔軟に増減した」事例など、スポットワーク独自の機動力を発揮しています。企業様が抱える突発的なリソース不足や繁忙期の機会損失を未然に防止しています。

ご導入企業様からは、従来の雇用や一般的なBPOでは難しかった「即応性」と「成果の質」に対し、以下の評価をいただいております。

◆IT・SaaSプラットフォーム企業 インサイドセールス部門の責任者様

「成果の量・質ともに社内（内製）の実績より高く、引き続き頼りにしたい。」

◆広告代理店 事業開発担当者様

「数千件規模に対するアプローチを、わずか数日で垂直立ち上げできた。このスピード感は事業を推進する上で大きな武器になる。」



◆ITサービス企業 営業統括様

「必要なタイミングで即戦力のチームを構築できるメリットは、労働力不足が深刻化する中で非常に大きい。」

◼︎今後の展望 株式会社タイミー BPO事業部 部長 石田 幸輔

「Timee BPO」はあらゆるオフィスワークをスポット化することで「新しい働き方のスタンダード」の創出を目指しています。

現在は事務やインサイドセールス業務に絞って提供しているソリューションを、セールス/マーケティング領域全般、インバウンド対応、フィールドワーク等にも拡大し、企業にはより幅広いスポットBPOメニューを、働き手には多様なスポットワークの機会を提供していきます。

今後は、都内に設置しているTimee BPO専用センターの全国展開に加え、在宅で業務が完結する仕組みの構築を推進します。これにより、育児や介護、地方在住といった「働く場所の制約」からの解放を実現し、誰もが自身のスキルを最大限に発揮して社会と繋がることができる、真の労働インフラの実現を目指します。

◼︎詳細・お問い合わせについて

詳細は下記よりご確認くださいませ。

https://bpo.timee.co.jp/

■タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/