長崎県・新上五島町　特産品ECサイト「シマリエ」 5月10日は“五島の日”-限定51セット、厳選3商品を送料無料で販売

一般社団法人 新上五島町観光物産協会

一般社団法人 新上五島町観光物産協会 地域商社事業部（長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31）は、5月10日の「五島の日」を記念し、特産品ECサイト「シマリエ」にて「五島の日キャンペーン」を実施いたします。

■五島の魅力を“食”で届ける8日間

「ご（5）とう（10）」の語呂合わせから生まれた「五島の日」。

五島列島の魅力を発信するこの日にあわせ、今年は5月10日から17日までの8日間、五島の恵みを食卓で楽しめる特別企画をご用意しました。新上五島町の海と風土が育んだ食材や名産品を、気軽に楽しめるセットとしてお届けします。

--- 送料無料・数量限定の特別セット ---

期間中は、厳選した3種類のセット商品をすべて送料無料で販売。

各商品は「5,100円（税込）」「51セット限定」と、「五島」にちなんだ特別仕様となっています。

■五島の魅力を味わう3つのラインナップ

１. ゆで真ダコ（1kg）

新上五島町で水揚げされたタコを、新鮮なまま茹でて冷凍。お刺身、マリネとして、タコ飯、タコ焼き、から揚げ、おでんなど幅広く楽しめる、ボリュームたっぷりの一品です。

２. 生まぐろ はじめてセット

五島の海で育った新鮮な生まぐろ（赤身・中トロ）をセットに。とろける食感と上品な旨みを、ご家庭で手軽にお楽しみいただけます。お刺身はもちろん、漬け丼や手巻き寿司にもぴったりの一品です。

３. あミ～ごセット

五島うどんやかんころ餅などの名産品に加え、ご当地キャラクター「あミ～ご」グッズを詰め合わせた、見て楽しい・食べて美味しいバラエティセットです。ご自宅用にはもちろん、贈り物やお土産にもおすすめ。です。

■キャンペーン概要

・期間：2026年5月10日～5月17日

・内容：対象商品3種を全国送料無料で販売

・価格：各5,100円（税込）

・数量：各商品51セット限定

※すべて同梱不可商品

詳細を見る :https://www.shinkami510.com/■“五島のごっつ”を全国へ

特産品ECサイト「シマリエ」は、2020年のオープン以来、五島列島・新上五島町の特産品を通じて、地域の魅力を全国へ発信してきました。海の幸や伝統の味わいはもちろん、町の風土や暮らしの楽しさまで感じていただける商品を取り揃えています。

五島の美味しさを、ご自宅で気軽に楽しめるこの機会。

ぜひ「五島の日キャンペーン」で、“上五島のごっつ”をご堪能ください。

※「ごっつ」：五島弁で「ご馳走」「盛宴」の意味

＜お問合せ先＞ 一般社団法人 新上五島町観光物産協会 地域商社事業部

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31 TEL 0959-42-5444

[特産品販売サイト シマリエ] http://shinkami510.com/

[シマリエInstagram] @shinkamitiiki

[新上五島町 観光なび] https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/