WORLD HAPPINESS 2026　キービジュアルを五木田智央が担当。高橋幸宏の想いを受け継ぐ象徴的なビジュアルが完成

株式会社キョードーメディアス

2026年6月28日に開催の音楽フェスティバル「WORLD HAPPINESS」のキービジュアルが、現代美術家・五木田智央によるデザインに決定いたしました。

WORLD HAPPINESS 2026

五木田智央は、独自のモノクローム表現と身体性を感じさせる線描によって国内外で高い評価を得ているアーティストです。ペインティングを中心に、書籍装画や広告ビジュアルなど幅広い分野で活動し、ニューヨーク近代美術館（MoMA）をはじめとする国際的な舞台においても、その存在感を示してまいりました。

その表現は一貫して“人”の気配や時代の空気を捉え続けており、ジャンルや文脈を横断する柔軟な姿勢は、「WORLD HAPPINESS」がこれまで大切にしてきた精神とも深く響き合うものです。

「WORLD HAPPINESS」は、2008年に高橋幸宏の呼びかけにより誕生し、音楽にとどまらず多様なカルチャーが交差する場として、多くの支持を集めてまいりました。これまでのキービジュアルにおいても、横尾忠則、YOHJI YAMAMOTO、手塚治虫、赤塚不二夫といった、時代を切り開き、時代を象徴する表現者たちが参画しており、その系譜の中において、今回の五木田の参加は新たな意義を持つものといえます。

また、五木田は大の音楽好きとしても知られ、本人自らも音楽を奏でる。絵画以外にもポスターやTシャツ、レコード／CDジャケットなども数多く手がけており、TOWA TEI、METAFIVE、細野晴臣、YMO、UA、goatなどのアートワークで五木田の作品を観ることができる。

高橋幸宏とは公私共に親交を深め、音楽のみならず、その美意識や在り方においても影響を受けた存在であり、今回のビジュアルには、そうした敬意とともに、「WORLD HAPPINESS」という特別な場に対する想いが静かに込められております。

再始動となる本フェスティバルは、高橋幸宏が遺した意思と精神を受け継ぎながら、新たな時代へと歩みを進めてまいります。その象徴として掲げられる五木田智央によるメインビジュアルにも、ぜひご注目ください。

本ビジュアルにはその敬意と想いが込められています。再始動の象徴となる本ビジュアルにもぜひご注目ください。

WORLD HAPPINESS 2026～ I'm HOME ～

6/28（日）国立代々木競技場 第一体育館

Open Reel Ensemble

Cornelius

清水ミチコ

Ginger Root(Solo Set)

スチャダラパー

電気グルーヴ

TOWA TEI（DJ）

東京スカパラダイスオーケストラ

細野晴⾂

moonriders

MAJOR FORCE（高木完＆K.U.D.O）

Rol3ert



SP YT session バンドメンバー

高野寛

高桑圭(Curly Giraffe)

堀江博久

高田漣

ゴンドウトモヒコ

⽩根賢一

Steve Jansen スペシャルゲスト



https://world-happiness.com

宣伝：キョードーメディアス