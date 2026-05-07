ORICO、最大88TBに対応する4ベイ・アルミ製HDDケースを発表--プラグアンドプレイ＆150W電源内蔵。放熱設計と高速転送で大容量データ管理を強力サポート
深圳市奥睿科电子商务有限公司
■ 大容量＆高速転送
■ 簡単装着＆安心設計
■ 優れた放熱性能
■ 150W電源内蔵
ORICOはこのたび、大容量データの保存・管理を必要とするクリエイターやエンジニア、小規模オフィスに向けて、4ベイ対応の3.5インチHDDケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVK9Q3V)を発表しました。
通常価格から30％オフの17289円 で購入できます。
■ 大容量＆高速転送
本製品は最大88TB（22TB×4台）のストレージを実現。USB 3.0インターフェースにより、最大230MB/秒の高速データ転送が可能です。大規模な映像プロジェクトやバックアップ用途に最適です。
■ 簡単装着＆安心設計
プラグアンドプレイに対応し、工具不要でHDDをスライド装着可能。安全ロック機構が予期せぬ排出を防止し、データを守ります。
■ 優れた放熱性能
アルミ合金ボディ＋80mm静音冷却ファン＋換気スロットにより、長時間稼働でも安定した動作を維持します。
■ 150W電源内蔵
かさばる外部アダプターは不要。デスク周りをスッキリ保ちながら、複数のHDDを安定駆動します。
対応OSはWindows／Mac OS。12ヶ月保証付きです。