ORICO、最大88TBに対応する4ベイ・アルミ製HDDケースを発表--プラグアンドプレイ＆150W電源内蔵。放熱設計と高速転送で大容量データ管理を強力サポート

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOはこのたび、大容量データの保存・管理を必要とするクリエイターやエンジニア、小規模オフィスに向けて、4ベイ対応の3.5インチHDDケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVK9Q3V)を発表しました。

通常価格から30％オフの17289円 で購入できます。

■ 大容量＆高速転送

本製品は最大88TB（22TB×4台）のストレージを実現。USB 3.0インターフェースにより、最大230MB/秒の高速データ転送が可能です。大規模な映像プロジェクトやバックアップ用途に最適です。

■ 簡単装着＆安心設計

プラグアンドプレイに対応し、工具不要でHDDをスライド装着可能。安全ロック機構が予期せぬ排出を防止し、データを守ります。

■ 優れた放熱性能

アルミ合金ボディ＋80mm静音冷却ファン＋換気スロットにより、長時間稼働でも安定した動作を維持します。

■ 150W電源内蔵

かさばる外部アダプターは不要。デスク周りをスッキリ保ちながら、複数のHDDを安定駆動します。

対応OSはWindows／Mac OS。12ヶ月保証付きです。