【コアミックス新刊】ゼノンコミックス 5/7（木）発売！

写真拡大

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年5月7日（木）にゼノンコミックス新刊4点を発売いたします。




【ゼノンコミックス新刊2点】

◆1泊 1,000円！もふもふ付き！ちょっぴりヘンテコな住人たちとの、のんびりスローライフ、開幕！


『とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる』第1巻
漫画／桑佳あさ　原作／邑上主水


1話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/2551460909571121529



◆“ぶっ壊れ”スキルが異世界で無双する！難病の少女を救うため迷宮へ挑む最新巻！


『落ちこぼれ転移者、全てを奪うハッキングスキルで最強に成り上がる
～最強ステータスも最強スキルも、触れただけで俺のものです～』第1巻
漫画／ヨネモンタケアキ　原作／邑上主水


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/dropout-teleporter/?viewer=open

編集・発行・発売：コアミックス

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【電子書籍タイトルの新刊は2作】

◆魔物のせいで洪水が発生し、一刻を争う事態に！


レイノルドがフラウリーナと村を守るべく駆けつける！


『最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚


フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい』第2巻


漫画／めいじ　原作／束原ミヤコ


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/duchess-bride/?viewer=open

◆ソフィアは愛する人とその家族を服の魔法で救っていく！


消された記憶を紡ぎ直す、最新巻！


『異世界仕立て屋ソフィア


貧乏令嬢、現代知識で服を作ってみんなの暮らしを豊かにします』第6巻
今仲華月


1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/dressmaker-sofia/?viewer=open



編集・発行・発売 : コアミックス


マンガカタログ :
https://catalog.coamix.co.jp/