【コアミックス新刊】ゼノンコミックス 5/7（木）発売！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年5月7日（木）にゼノンコミックス新刊4点を発売いたします。

【ゼノンコミックス新刊2点】



◆1泊 1,000円！もふもふ付き！ちょっぴりヘンテコな住人たちとの、のんびりスローライフ、開幕！

『とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる』第1巻

漫画／桑佳あさ 原作／邑上主水

1話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/2551460909571121529



◆“ぶっ壊れ”スキルが異世界で無双する！難病の少女を救うため迷宮へ挑む最新巻！

『落ちこぼれ転移者、全てを奪うハッキングスキルで最強に成り上がる

～最強ステータスも最強スキルも、触れただけで俺のものです～』第1巻

漫画／ヨネモンタケアキ 原作／邑上主水

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/dropout-teleporter/?viewer=open



編集・発行・発売：コアミックス



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【電子書籍タイトルの新刊は2作】



◆魔物のせいで洪水が発生し、一刻を争う事態に！

レイノルドがフラウリーナと村を守るべく駆けつける！

『最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚

フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい』第2巻

漫画／めいじ 原作／束原ミヤコ

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/duchess-bride/?viewer=open



◆ソフィアは愛する人とその家族を服の魔法で救っていく！

消された記憶を紡ぎ直す、最新巻！

『異世界仕立て屋ソフィア

貧乏令嬢、現代知識で服を作ってみんなの暮らしを豊かにします』第6巻

今仲華月

1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/dressmaker-sofia/?viewer=open



編集・発行・発売 : コアミックス

マンガカタログ :https://catalog.coamix.co.jp/