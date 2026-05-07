【コアミックス新刊】ゼノンコミックス 5/7（木）発売！
株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年5月7日（木）にゼノンコミックス新刊4点を発売いたします。
【ゼノンコミックス新刊2点】
◆1泊 1,000円！もふもふ付き！ちょっぴりヘンテコな住人たちとの、のんびりスローライフ、開幕！
『とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる』第1巻
漫画／桑佳あさ 原作／邑上主水
1話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/2551460909571121529
◆“ぶっ壊れ”スキルが異世界で無双する！難病の少女を救うため迷宮へ挑む最新巻！
『落ちこぼれ転移者、全てを奪うハッキングスキルで最強に成り上がる
～最強ステータスも最強スキルも、触れただけで俺のものです～』第1巻
漫画／ヨネモンタケアキ 原作／邑上主水
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/dropout-teleporter/?viewer=open
編集・発行・発売：コアミックス
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【電子書籍タイトルの新刊は2作】
◆魔物のせいで洪水が発生し、一刻を争う事態に！
レイノルドがフラウリーナと村を守るべく駆けつける！
『最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚
フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい』第2巻
漫画／めいじ 原作／束原ミヤコ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/duchess-bride/?viewer=open
◆ソフィアは愛する人とその家族を服の魔法で救っていく！
消された記憶を紡ぎ直す、最新巻！
『異世界仕立て屋ソフィア
貧乏令嬢、現代知識で服を作ってみんなの暮らしを豊かにします』第6巻
今仲華月
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/dressmaker-sofia/?viewer=open
編集・発行・発売 : コアミックス
マンガカタログ :
https://catalog.coamix.co.jp/