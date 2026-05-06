SENSE OF PLACEより、肌を守る機能性ウェア「Skin Proof Series」発売
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCHより、機能性とデザイン性を兼ね備えた新シリーズ「Skin Proof Series」を発売いたします。
本シリーズは、UVおよび近赤外線対策機能を備えたアイテムに加え、撥水性や汗染み防止など、日常で頼れる機能を備えたアイテムも展開。突然の雨や強い日差しなど変化の多い天候にも対応し、季節やシーンを問わず快適に着用いただけます。
また、ミニマルで洗練されたデザインにより、日常のコーディネートにも自然に溶け込み、機能性ウェアでありながらファッションとしても楽しめる仕上がりとなっています。
▼雨も、日差しも、この一着で。着る、最新UVケア「Skin Proof Series」
ITEM
UVケアポケットシアーカーディガン(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2022123/?_ga=2.214028180.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\5,500 (税込)
カラー：IVORY / BLACK / GRAY / BLUE
サイズ：one
撥水シアーナイロンジップブルゾン(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2071107/?_ga=2.70323219.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\8,250 (税込)
カラー：IVORY / CHARCOAL
サイズ：one
撥水エリツキドロストトップ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2031116/?_ga=2.145485623.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\6,050 (税込)
カラー：BLACK / BROWN / Y.BEIGE
サイズ：one
撥水 ウエストタックルーズパンツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2041111/?_ga=2.145485623.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\6,600 (税込)
カラー：BLACK / BROWN / Y.BEIGE
サイズ：S / M
撥水コクーンカットトップ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2011130/?_ga=2.68283154.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\4,400 (税込)
カラー：IVORY / BLACK / GRAY
サイズ：one
撥水ドレープスカート(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2051113/?_ga=2.68283154.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\6,600 (税込)
カラー：BLACK / GRAY
サイズ：one
近赤外線カットエリツキニットベスト(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2021117/?_ga=2.68289426.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\5,500 (税込)
カラー：OFFWHITE / BLACK / BROWN / RED
サイズ：one
撥水シシュウスカーフ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2261108/?_ga=2.68289426.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\2,750 (税込)
カラー：BLACK / BROWN / Y.BEIGE
サイズ：one
UVケアシアーリブカーディガン(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2022110/?_ga=2.68289426.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\5,500 (税込)
カラー：NAVY / CHARCOAL / ORANGE / BEIGE
サイズ：one
撥水 ロンパース(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2061112/?_ga=2.110371846.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\7,700 (税込)
カラー：BLACK / BROWN / Y.BEIGE
サイズ：S / M
汗ジミ防止カップツキバックオープンキャミソール(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26230-2011106/?_ga=2.142870454.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
価格：\2,750 (税込)
カラー：BROWN / BLACK / OFF WHITE
サイズ：COMPACT / one
下記にて順次販売開始
アーバンリサーチ オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/label/sense-of-place?_ga=2.101846786.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)
ZOZOTOWN
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store9/)