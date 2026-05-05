普通卵の約10倍※のルテインを含む機能性表示食品の卵「あらん(R)」。JINS運営のコーヒーショップでのスイーツの主原料に採用。JINS PARK周年祭限定品販売も。

「食べて目をケアする卵」と、「見る」を支える企業の出会い

高ルテイン含有卵「あらん(R)」コラボスイーツ誕生

有限会社高島産業

有限会社高島産業（本社：香川県）は、自社が展開する普通卵の約10倍※のルテインを含む機能性表示食品「あらん(R)」を、株式会社ジンズのコーヒーショップ「ONCA COFFEE（オンカコーヒー）」およびベーカリーカフェ「EVERYPAN（エブリパン）」へ供給します。

「あらん(R)」は、４月２３日（木）にグランドオープンした ONCA COFFEE新宿店をはじめとしたONCA COFFEE各店およびEVERYPAN にて提供される新スイーツの主原料として使用されます。

本コラボレーションは、

「食から目の健康を支える卵」あらん(R)と「見る」を支えるアイウエアブランドJINS という、

異なる分野ながら “目の健康”という共通テーマ を持つ両者の出会いによって実現しました。

スマートフォンやパソコンの普及により、現代人はかつてないほど目を酷使する時代に生きています。

だからこそ、

「目をいたわるライフスタイルを、もっと身近に。」

今回のコラボスイーツは

“見てうれしい、食べてうれしい、目にもうれしい” という新しい食体験を提案します。

※ ルテインの含有量は、当社普通卵との比較です。

※「日本初」は、自社調べです。2022年11月の「あらん(R)」の販売開始当時、ルテインを機能性成分とする鶏卵の機能性表示食品は「あらん(R)」のみでした。

コラボスイーツについて

今回登場するコラボスイーツは、

高ルテイン含有卵「あらん(R)」の特徴である 濃厚なコクと自然な甘み を活かして開発されました。

卵本来の美味しさを引き出すことで、

● シンプルながら贅沢な味わい

● カフェ時間を豊かにする新しいスイーツ

● 見た目にも美しい仕上がり

を実現しています。

「あらん(R)」の美味しさや風味が、「コーヒーに寄り添う味わい」を提供します。

■コーヒーを深める濃密な正解。「POUND KASUTERA」

ONCA COFFEEが求めたのは、一杯のコーヒーに寄り添い、その香りを引き立てるパートナーでした。たどり着いたのは、「あらん(R)」の卵の濃密な黄身と、北海道産バターを惜しみなく使い仕上げたオリジナルケーキ「POUND」。

カステラの持つ卵の力強い風味と、パウンドケーキが持つバターのリッチなコク。その両方を兼ね備えた生地は、一口ごとにコーヒーの苦味をまろやかに包み込みます。機能性という価値を極上の味わいへと昇華させた「POUND KASUTERA」。洗練された空間で、自分を労る特別なペアリングをお楽しみ下さい。

シリーズとして、贅沢に３つのレモンを使った「POUNDレモン」も人気の高い一品。

どちらも、ベーカリーカフェ「EVERYPAN」との共同開発です。

□価 格：税込 350円

□提供店：ONCA COFFEE 各店

≪前橋≫ロースタリー& カフェ

住 所：群馬県前橋市川原町2丁目26-1

営業時間：月・火・水・金：7:00～17:00

土・日・祝：8:00～18:00

定休日：木曜日

≪新宿店≫カフェ

住 所：東京都新宿区新宿三丁目1番20号 JINS新宿店内3F

営業時間：７:30～21:30

≪ミーナ天神店≫カフェ

住 所：福岡県福岡市中央区天神4丁目3-8 ミーナ天神1F

営業時間：平 日：7:00～20:00

土日祝：10:00～20:00

≪神田店≫コーヒースタンド

住 所：東京都千代田区神田錦町3-1安田シーケンスタワー

営業時間：9:00～17:00

定休日：土日祝日、年末年始

Instagram：

ONCA COFFEE（オンカコーヒー）https://www.instagram.com/oncacoffee_official/

■毎日に、太陽の贅沢を。「太陽の恵み～カステラパウンド～」

EVERYPANがお届けするのは、家族みんなを笑顔にする、どこか懐かしくも新しい「日常の贅沢」です。名付けられたのは「太陽の恵みカステラパウンド」。

「あらん(R)」の卵がもたらす鮮やかな黄金色は、まさに燦々と降り注ぐ太陽の輝き。カステラの「ふんわり・しっとり」とした優しさと、パウンドケーキの「どっしり・満足」感。その「いいとこどり」を追求しました。健康を願う「機能性」という想いを、毎日食べたくなる親しみやすい美味しさに変えて。EVERYPANに温かな太陽の恵みが並びます。

□価 格：税込 350円

□提供店：EVERYPAN（エブリパン）

□住 所：群馬県前橋市川原町1-21-9 JINS PARK内

□営業日：月・火・水・木・金：10:00～18:00

土・日：9:00～18:00（定休日：1月1日）

Instagram：https://www.instagram.com/everypan_official/

機能性表示食品の卵「あらん(R)」とは

「あらん(R)」は有限会社高島産業が生産・販売する、ルテインを豊富に含む機能性表示食品（H85）の卵 です。

ルテインは、緑黄色野菜などに含まれるカロテノイドの一種で、目の網膜の中心部にある 黄斑部 に多く存在する成分として知られています。

近年の研究では、ルテインには

● ブルーライトなどの光刺激から目を守る

● コントラスト感度の改善

● 視覚機能の維持

といった働きが報告されています。

しかしルテインは 体内で合成することができない栄養素 のため、日々の食事から摂取することが重要です。

「あらん(R)」は特許（第7686864号）を取得した独自の飼料設計により、一般的な卵の約10倍のルテイン を含有。

卵という日常的な食材でありながら、 “食べる目のケア” を実現する食品として開発されました。

さらに味わいの面でも評価され、美味アワード2025 にも選出されています。

健康価値と美味しさの両立を目指した、新しい機能性卵です。

“食べる目のケア”という新しいライフスタイル

スマートフォン、PC、タブレット。

現代人の生活は 常に“目”を使い続ける環境 にあります。

しかし、目の健康を意識する習慣はまだ十分に広がっているとは言えません。

今回の取り組みでは、

「目を守る＝メガネや医療」だけではなく「食べることから目をいたわる」

という新しい選択肢を提案します。

カフェでくつろぐひとときに、目のことを少しだけ思い出す。

そんな小さなきっかけが、未来の視界を守ることにつながるかもしれません。

有限会社高島産業は、今回のコラボレーションを通じて

「食から目の健康を支える文化」を広げていくことを目指しています。

今回のコラボレーションは、

● 「食から目を支える」あらん(R)

● 「見る」を支えるJINS

という共通の価値観から生まれました。

■有限会社高島産業

代表者：代表取締役社長 高嶋 浩司

所在地：香川県高松市香川町川東上379

創 業：大正11年（1922年）

H P：機能性表示食品「あらん(R)」https://aran-egg.com/

Instagram：https://www.instagram.com/aran.egg/

X（旧Twitter）：https://x.com/aran_egg

「ONCA COFFEE」とは

「ONCA COFFEE」は、「Magnify Life」をビジョンにもつ、株式会社ジンズの飲食事業部門が手がけるコーヒーショップです。

JINSは、前述のビジョンのもと、視力矯正だけにとどまらず、

人々の生活を豊かにするさまざまな取り組みを行っています。

「ONCA COFFEE」では

● コーヒー

● スイーツ

を通じて、 日常の中の心地よい時間 を提供しています。

「EVERYPAN」とは

「EVERYPAN」は、「Magnify Life」をビジョンにもつ、株式会社ジンズの飲食事業部門が手がけるベーカリーカフェです。

JINSは、前述のビジョンのもと、視力矯正だけにとどまらず、

人々の生活を豊かにするさまざまな取り組みを行っています。

「EVERYPAN」では

● パン、焼菓子

● コーヒー、オリジナルドリンク

を通じて、日常の中の心地よい時間 を提供しています。

□株式会社ジンズ

住 所：［東京本社］東京都千代田区神田錦町三丁目1番地 安田シーケンスタワー

H P：https://jinsholdings.com/