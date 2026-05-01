比較プラットフォーム「CocoMoola-ココモーラ」掲載領域を14ジャンルに拡大 UI・ロゴを刷新

ココモーラについて

株式会社ゼロアクセル

株式会社ゼロアクセル(https://zero-accel.co.jp/)が運営するココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」をモットーに、ユーザーの最適なモノ選びを支援する比較情報メディアとして運営しています。

誰にでもわかりやすい情報提供を重視し、多様なコンテンツの中から、サイトを訪れたすべてのユーザーが自分に合った選択肢を見つけられる環境づくりを目指しています。

ジャンル拡充の背景

ココモーラではこれまで、比較ニーズの高い領域へ順次ジャンルを拡張してきました。

- クレジットカード(https://cc-moola.com/creditcard)（https://cc-moola.com/creditcard/ranking）- カードローン(https://cc-moola.com/cardloan)（https://cc-moola.com/cardloan/ranking）- FX(https://cc-moola.com/fx)（https://cc-moola.com/fx/ranking）- 仮想通貨(https://cc-moola.com/cryptocurrency/)（https://cc-moola.com/cryptocurrency/ranking）- 保険(https://cc-moola.com/insurance)（https://cc-moola.com/insurance/ranking）- 債務整理(https://cc-moola.com/debt-relief)（https://cc-moola.com/debt-relief/ranking）- ファクタリング(https://cc-moola.com/factoring)（https://cc-moola.com/factoring/ranking）- 電力会社(https://cc-moola.com/electricity)（https://cc-moola.com/electricity/ranking）- 転職(https://cc-moola.com/job-change)（https://cc-moola.com/job-change/ranking）- 不動産投資(https://cc-moola.com/real-estate-invest)（https://cc-moola.com/real-estate-invest/ranking）- バイク買取(https://cc-moola.com/bike-kaitori)（https://cc-moola.com/bike-kaitori/ranking）- 証券会社(https://cc-moola.com/securities)（https://cc-moola.com/securities/ranking）

今回新たに、住宅ローンおよび格安SIMジャンルを追加したことで、より幅広いテーマにおいてユーザーが選択肢を比較・検討できる環境を整備しています。

本取り組みは、ユーザーが複数の選択肢を比較する際に必要な情報を、横断的に整理・提供するためのものです。比較軸の設計や情報構造の整理、導線の最適化を進めることで、選択時の判断負荷軽減を図っています。

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UI刷新により情報探索のしやすさを改善

- 住宅ローン(https://cc-moola.com/housing-loan)（https://cc-moola.com/housing-loan/ranking）- 格安SIM(https://cc-moola.com/cheap-sim)（https://cc-moola.com/cheap-sim/ranking）

今回のアップデートでは、コンテンツ拡充に伴う情報量の増加に対応するため、サイト全体のUI設計を見直しました。カテゴリを横断した回遊性を高めるとともに、必要な比較情報へスムーズにアクセスできる構成へ改善しています。

主な改善点は以下の通りです。

情報到達までの導線を整理

カテゴリ設計やページ遷移の構成を見直し、目的の情報へたどり着きやすい設計へと刷新しました。

比較体験を支える視認性の向上

ランキングページや比較コンテンツにおいて、情報配置や表現方法を改善し、複数の選択肢を直感的に比較しやすいUIへアップデートしました。

横断的な回遊性の強化

関連ジャンルへのアクセス性を高めることで、ユーザーが自身の関心や状況に応じて比較対象を広げやすい体験を実現しています。

ロゴ変更でブランドの方向性を明確化

今回のリニューアルにあわせて、ココモーラのロゴデザインを刷新しました。従来の赤を基調としたロゴから、青を基調としたデザインへ変更しています。

新ロゴでは、落ち着きと信頼感を表現するカラーリングを採用し、比較情報メディアとしての中立性や安心感をより直感的に伝えられるデザインへとアップデートしました。

また、シンボルマークには、ココモーラの特徴である「cocomo AI」をイメージしたデザインを採用しています。

cocomo AIは、ユーザーの条件やニーズに応じて情報を整理し、最適な選択肢を見つけやすくすることを目的とした仕組みです。

今後の展望

ココモーラでは今後も、ユーザーの意思決定を支える情報基盤として、コンテンツ領域の拡充とサイト体験の改善を継続してまいります。

ジャンル追加にとどまらず、比較しやすさ・理解しやすさ・選びやすさを支える情報設計や機能改善を通じて、ユーザーにとって価値ある選択体験の実現を目指します。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/