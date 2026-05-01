地域情報プラットフォーム「まいぷれ」が初の海外進出！ベトナム・ホーチミン版サイトを5月1日にオープン

株式会社フューチャーリンクネットワーク

全国893市区町村（2026年4月現在）をカバーする地域情報プラットフォーム「まいぷれ」を運営する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、KOLLAB V-J有限会社（本社：ベトナム、ホーチミン市、ビンタン区、25区、代表取締役：グエン・ティ・レ・クエン）を現地協力企業に迎え、ホーチミン市の店舗を中心とした地域情報プラットフォーム「まいぷれホーチミン」の日本語版を2026年5月1日（金）にオープンしました。

ベトナムでは近年の法規制によるネット検索の需要増加により、店舗情報の一元管理が重視されるようになっています。日本国内で26年培ってきた地域の一次情報発信のノウハウとAIの力を活用し、検索エンジン・Google Maps検索において優位に立てる情報発信をホーチミン市内の事業者に提供。現地協力企業と連携しながら利用店舗を広げ、他地域への展開や現地法人設立も視野に入れています。

▼「まいぷれホーチミン」日本語版URL

https://hochiminh.mypl.net/

1.背景：ベトナム国内で進む検索回帰

地域情報プラットフォーム「まいぷれ」誕生の背景には、都市一極集中、そして超少子高齢化の進行という社会課題があります。アジア諸国でも少子高齢化の懸念が広がる中、「まいぷれ」が提供するソリューションを輸出する先として選ばれたのがベトナムです。

ベトナムではFacebookやTikTokといったSNSマーケティングが主流ですが、情報の分散化によるSNS疲れが課題となっています。さらに、2026年1月の「ステマ禁止法」施行により、情報収集先がSNSのインフルエンサーからGoogleなどの検索エンジンに回帰しています。

現地の地域事業者は集客をインフルエンサーマーケティングに依存しており、自ら発信することに慣れていません。同時に、ベトナム国内には各地域の情報を包括的に提供するポータルサイトが存在しません。

市場に発生した空白地帯に「まいぷれ」のノウハウを活かすチャンスがあると考えております。

2.ベトナム市場における「まいぷれ」の強みと期待の声

プロによる情報収集とAIを活用した情報発信

「まいぷれ」利用企業向けに、「まいぷれ」に蓄積されたデータを活用し、店舗・企業ごとのPR文章を自動生成・提案する地域情報特化型のAIサービス「まいぷれくん」（ https://promotion.mypl.net/ ）を提供しています。

過去の店舗による発信内容や、現地協力企業が取材した内容をベースに、Google検索・Google Maps検索に強いニュースを作成。さらにAIがSNS投稿文・ハッシュタグ作成、SNS掲載まで実施します。自身での情報発信に慣れていないベトナムの地域事業者のニーズにマッチしています。

Google検索で優位に立てるドメインパワー

「まいぷれ」のドメイン（ https://mypl.net/ ）は26年の運用実績があり、Googleでの評価も高いドメインです。

検索回帰の動きが強まっているベトナムでは検索エンジン・Google Mapsでの集客対策の観点が重視されますが、「まいぷれ」はどちらにおいても優位に立つことができます。

現地のマーケティングにかかる費用とほぼ同額でサービスを提供

ベトナムでSNS運用代行・インフルエンサーマーケティングを行うと、1案件につき数万円かかります。ベトナム国内で提供する「まいぷれ」のプランは月額1万2000円～4万4000円に設定。初期費用と合わせると現地でのSNS運用代行とほぼ同額になります。SNS運用代行にとって代わるサービスとしての利用が期待されます。

現地事業者からの声

すでに利用を決定している現地の和食居酒屋の担当者からは、「まいぷれホーチミン版を利用することで、駐在日本人向けの情報発信だけでなく、今まで効果的にできていなかったローカルのベトナム人に対しても情報発信できることを期待している。」というお声を頂戴しています。

3.今後の展開：日系店舗から徐々に拡大し、他地域への展開を

現地の飲食店やエステサロンなど、日系・ローカル合わせて10事業者以上の利用が内定しており、順次利用店舗を拡大してまいります。3年後の2029年までに2000事業者との契約を目標とし、まずは現地協力企業の強みを活かせる日系企業・店舗にて実績を積み上げたうえで、ローカル店舗へと対象を広げる戦略です。

また現地の営業・広告作成は現地協力企業に委託します。これにより人件費を日本の4分の1程度に抑えて高い利益率を実現してまいります。

将来的にはホーチミンでの成功モデルを基盤に、ベトナム他都市への展開や現地のベトナム人をターゲットとしたベトナム語版のサイト開設、現地法人の設立も視野に入れています。本プロジェクトを通じて、日本国内で磨き上げた地域活性化の仕組みをグローバルスタンダードへと昇華させ、さらなる事業成長と企業価値の向上に努めてまいります。

■ 地域情報プラットフォーム「まいぷれ」ベトナム・ホーチミン版現地協力企業概要

社名 ： KOLLAB V-J有限会社

代表取締役 ：NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN（グエン・ティ・レ・クエン）

所在地 ： ベトナム、ホーチミン市、ビンタン区、25区

事業内容 ： 日本法人のベトナム進出支援、インフルエンサー事業

サイト ： https://kollabv-j.com/

■ 地域情報プラットフォーム「まいぷれ」運営会社概要

社名 ： 株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役 ： 石井丈晴

所在地 ： 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容 ： 地域情報流通事業、公共ソリューション事業

サイト ： https://www.futurelink.co.jp/

■ 地域情報プラットフォーム「まいぷれ」（ https://mypl.net/(https://mypl.net/) ）とは

地域情報プラットフォーム「まいぷれ」とは、「ちょっとがんばれば自転車でまわれちゃう、そんな小さなまちの情報をお届けします。」をキャッチフレーズに掲げ、地域のユニークな情報（イベント・市民活動・店舗など）を地域で生活する人に向けて届ける地域密着型ポータルサイトです。

2026年4月現在、全国893市区町村で展開しており、それぞれのエリア特有の魅力や個性を発揮するため、150社以上の運営パートナー会社が地元編集部となり、地域密着で運営しています。

また、「まいぷれ」のプラットフォームを活用した課題解決施策として、全国53自治体でのふるさと納税業務支援や、21箇所での地域ポイントサービス運営をはじめ、全国140の地方自治体との協業実績があります。

■ お問い合わせ先

※ 本件に関する画像やテキストの提供や取材のお申し込みは、以下の連絡先で承ります。

企業名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

担当者：経営統括部 広報・IR担当

TEL：047-495-0525

お問い合わせフォーム：https://www.futurelink.co.jp/inquiry/

メールアドレス：fln_pr@ml.futurelink.co.jp