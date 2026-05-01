「父の日ありがとうキャンペーン」を5月1日より実施～抽選でAmazonギフトカード1,000円分を10名様プレゼント～
キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」
株式会社サムライソードが運営する「マイシリーズ」は、2000万件のご利用突破を記念し、日頃の感謝を込めてキャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」を2026年5月1日（金）より実施いたします。
父の日は、普段なかなか言えない「ありがとう」を伝えるきっかけの日。
照れくさくて言葉にしづらい気持ちも、この機会に届けてみませんか？
マイシリーズは、コンビニプリントを通じて“想いを伝える”“特別な日を彩る”お手伝いをいたします。
▼キャンペーンページの詳細はこちら▼
https://cp.myseriesprint.com/cp/6
【キャンペーン名称】
父の日ありがとうキャンペーン
【賞品内容】
キャンペーン期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストした方のなかから、Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様にプレゼント。
【応募期間】
2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59
【応募資格・応募方法】
1） X（旧Twitter）で、マイシリーズ公式アカウント（@myseries_ss(https://x.com/myseries_ss)）をフォロー。
2）対象投稿を指定の期間中にリポスト
当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします
※指定のハッシュタグを付けて引用リポストいただくと、当選確率が高くなります。
本キャンペーンはXアカウントをお持ちの方はどなたでも応募いただけます。
詳細は父の日ありがとうキャンペーン(https://cp.myseriesprint.com/cp/6)をご確認ください。
■ 今年の父の日、こんな贈り方はいかがですか？
ずっと形に残るものから、思わず笑顔がこぼれるサプライズまで。 「いつもありがとう」の気持ちをカタチにする、マイシリーズのサービスをご紹介します！
お父さんの喜ぶ顔を思い浮かべながら、ぴったりのサービスを見つけてみてください！
コンビニプリント『メッセージカード』
父の日の「ありがとう」を、オリジナルの一枚に。
写真やメッセージを入れて、普段はなかなか伝えられない気持ちをカタチにできます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/
コンビニプリント『マイ宛名シール』
離れて暮らすお父さんへのギフトにもぴったり。
貼るだけで、きちんと感のある特別な贈り物に仕上がります。
サービスサイト：https://myseriesprint.com/my_atena/
コンビニプリント『マイのし紙』
父の日ギフトに、きちんと感をプラス。
感謝の気持ちを込めたのし紙を、簡単に作成・印刷できます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/
コンビニプリント『マイ短冊のし』
ちょっとした贈り物にも、さりげなく感謝を添えて。
シンプルながら気持ちが伝わる短冊のしを、手軽に作成できます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mytanzaku/
コンビニプリント『マイ表彰状』
「いつもありがとう」を、表彰というカタチで。
世界にひとつだけの表彰状で、お父さんへの感謝をユーモアとともに届けませんか？
サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/