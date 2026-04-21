日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナーである株式会社イーラーニング(本社：東京都港区、代表取締役：松崎 剛)は、企業研修・高等教育・教育ビジネスにおける学習環境の構築を支援する情報基盤として、コーポレートサイト( https://www.e-learning.co.jp/ )を2026年4月21日(火)にリニューアルいたしました。これまで蓄積してきたMoodle関連のナレッジや情報を整理し、目的に応じて必要な情報へアクセスしやすい構成としています。





リニューアルサイトイメージ(トップページ)





■リニューアルの背景

株式会社イーラーニングではこれまで、Moodleの導入・運用支援に加え、YouTubeやPDFによるマニュアル公開、定期的なウェビナーの開催、EduDXレポートの発信、Moodle活用ガイドの提供、Moodle公式情報の翻訳などを通じて、学習管理システム(LMS)の活用に関する情報発信を行ってきました。

こうした取り組みによりナレッジが蓄積される一方で、情報量の増加に伴い、必要な情報にアクセスしやすい構造への再整理が求められていました。

本リニューアルでは、これまで蓄積してきた情報を整理・体系化し、利用者が目的や課題に応じて必要な情報へスムーズにアクセスできるサイト構造へと刷新しました。





リニューアルサイトイメージ(Moodleの主な利用シーン)





■リニューアルのポイント

1.ナレッジの体系化とアクセス性向上

これまで分散していたマニュアル、ウェビナー、活用ガイド、レポートなどのコンテンツを整理・集約し、目的別に必要な情報へアクセスしやすい構成としました。





2.利用シーン別の導線設計

高等教育機関、企業(内部研修)、教育事業者の3つのセグメントごとに導線を整理し、それぞれの活用シーンに応じた情報へ直感的にアクセスできる構成としました。





3.導入から運用までの支援内容の明確化

25年以上にわたるMoodle導入・運用実績をもとに、導入支援から教育設計、運用サポートまでの一貫した支援体制を分かりやすく整理しました。





4.「Moodle × AI」による学習環境の高度化

株式会社イーラーニングが開発したAI基盤「EduAI」との連携により、学習体験の向上と運用効率化を両立する新たな学習環境の可能性を提示しています。





5.今後の情報発信強化

今後は、基礎知識コンテンツやホワイトペーパーの拡充などを通じて、より実践的な課題解決に役立つ情報提供を強化していきます。

こうした取り組みの背景には、Moodleをはじめとするオープンソースソフトウェアの文化があります。教え合い、学び合いながらエコシステムを育てていくこの考え方のもと、株式会社イーラーニングもその一員として、これまで培ってきた知見や実践知を広く共有し、教育や学習環境のより良い発展に貢献してまいります。





リニューアルサイトイメージ(お役立ち情報)





■今後の展望

株式会社イーラーニングは今後も、MoodleおよびAIを活用した学習環境の高度化を支援するとともに、ナレッジや最新情報の発信をさらに強化していきます。

FAQコンテンツについても、導入検討から運用まで実務に役立つ情報を拡充し、順次公開していく予定です。

企業・教育機関・教育事業者の「学びを成果につなげる」取り組みを、情報面・技術面の両面から支えてまいります。









■Moodleとは

Moodleは世界中で利用されている学習管理システム(LMS)であり、教育機関だけでなく企業や公共機関でも広く活用されています。拡張性と柔軟性に優れ、目的に応じた学習環境を構築できることが特長です。









■会社概要

社名 ： 株式会社イーラーニング

代表 ： 代表取締役 松崎 剛(まつざき たけし)

所在地 ： 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

設立 ： 2000年10月

資本金 ： 3,360万円

URL ： https://www.e-learning.co.jp/

事業内容： 学習管理システムのコンサルティング、

開発、保守およびSaaSによるサービス提供





日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナー