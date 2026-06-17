アルゼンチンの“北中米Ｗ杯第１号弾”はメッシ！ 縦パスを受けて鋭いミドルシュートを突き刺す！
アルゼンチン代表の北中米ワールドカップの“第１号”ゴールだ。
アルゼンチンは現地６月16日、北中米W杯のグループステージ第１節（Ｊ組）でアルジェリアとカンザスシティ・スタジアムで対戦し、17分に先制点を挙げる。
スコアラーはメッシ。デ・パウルの縦パスを敵陣中央で受けた10番は、振り向いて前進し、ペナルティアーク手前で自慢の左足を振り抜く。狙いすましたミドルシュートを突き刺した。
頼れるキャプテンがさっそく結果を残した。Ｗ杯で通算得点を14に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自慢の左足を一振り！ メッシの鮮やかなミドルシュート弾！
アルゼンチンは現地６月16日、北中米W杯のグループステージ第１節（Ｊ組）でアルジェリアとカンザスシティ・スタジアムで対戦し、17分に先制点を挙げる。
スコアラーはメッシ。デ・パウルの縦パスを敵陣中央で受けた10番は、振り向いて前進し、ペナルティアーク手前で自慢の左足を振り抜く。狙いすましたミドルシュートを突き刺した。
頼れるキャプテンがさっそく結果を残した。Ｗ杯で通算得点を14に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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