二人目の出産となると、旦那さんの危機感も減ってしまうことも。今回は、旦那さんが出産を甘く見た結果、自宅出産となってしまった人のエピソードをご紹介します。

そんなにすぐ産まれない？

「二人目を妊娠していたときのこと。二人目ということもあってか、夫は長女のときより危機感がなく……。臨月だというのに、友人と温泉旅行に行っていました。『近場だからいいだろ』と言っていたけれど、そういう問題じゃなくない？

夫の旅行中、陣痛がきてすぐに夫に連絡しました。そしたら『じゃあ今から帰るけど、そんなにすぐ産まれないよね？』とのんびりした態度。そりゃ、長女のときは時間がかかったけど、二人目はお産も早いって言うし……。とにかく早く帰って来てと言ったのに、一向に帰ってこず。1時間もあれば帰ってこられる距離なのに……。

その日、長女は私の実家にお泊まりしていたのでまだ良かったけど、陣痛の間隔がどんどん短くなり、さすがに不安に。夫を待つより先に病院に行こうと救急車を呼びました。そしたら、あっという間に破水して、あれよあれよという間に赤ちゃんの頭が出てきて……。

救急隊員の人と夫が同時に到着しましたが、床は血だらけ、私は一人で出産しているという修羅場すぎる状況でした。夫は叫んでいましたね（笑）。その後、なんとか子どもを産み、病院へと搬送されることに。陣痛がきてから2時間もたたないうちのスピード出産でした……。

夫は救急隊員の人にも助産師さんにも叱られていました。何で帰りが遅かったのか聞いたら、『まだ大丈夫だと思ってお土産を見ていた』と。本当に呆れました……。義両親にも夫は叱られ、帰省のたびに親戚中から責められています。肩身の狭い思いをしている夫を見て、ざまーみろと思っています（笑）」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ 奥さんが陣痛に苦しんでいるというのに、のんきにお土産を選んでいるとは……。病院じゃない場所で、しかも一人で出産なんてどれほど怖かったことでしょう。一生責められ続けても文句は言えません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。