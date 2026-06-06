既読スルーさせない！【彼からの返信が自然と増える】メッセージ術をご紹介♡
「最初はマメに連絡をくれてたのに、だんだん返信が遅くなってきた…」そんな経験はありませんか？大切な人とのつながりを長く続けていくには、ちょっとした工夫や気づかいが欠かせません。今回は、彼からの連絡が自然と続くようになる“連絡のコツ”を体験談やインタビューをもとにご紹介します。
彼の生活リズムにあわせて連絡する
連絡が続かなくなる原因のひとつに「タイミングのズレ」があるかもしれません。
彼が忙しい時間帯にメッセージを送ってしまうと、後回しにされてそのまま忘れられてしまうことも。
彼の仕事や学校の時間をざっくり把握して、負担にならないタイミングで連絡を入れるようにすると、返ってくる確率がぐっと上がります。
「この子、わかってるな」と感じてもらえるだけでも印象アップに繋がるでしょう。
返信しやすい内容を心がける
「お疲れ！今日なにしてた？」だけのLINEよりも、「私は〇〇に行ってきたよ！そういえば、〇〇って行ったことある？」のように、話題を広げたり質問を入れることで、彼も返信しやすくなるはず。
また、長文すぎず、軽めのテンションで送るのもポイント。
重たく感じさせずにやりとりを続けられるので、自然と会話が弾みやすくなりますよ♡
やりとりが終わっても不安がらない
彼からの返信が遅いと、「嫌われたのかな？」と不安になって追いLINEしてしまうこと、ありませんか？
しかし、連絡が終わった後に変に焦ったり責めたりせず、「じゃあまたね！ゆっくり休んでね」と明るく締めくくれる女性は、彼にとって安心できる存在になれるはず。
追いすぎず、気にしすぎないスタンスが、「気楽に話せる存在」として彼にとって心地よい関係を築くポイントになりますよ。
いかがでしたか？
今回は、彼からの連絡を絶やさないためのコツについてご紹介しました。
彼との連絡の仕方に悩んでいる方は、ぜひ少しずつ意識してみてくださいね♡
ライター Ray WEB編集部