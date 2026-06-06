【茨城】入園無料！500種類以上のハーブが見ごろを迎える「鈴木ハーブ研究所ハーブガーデン」《6月30日まで》

自然派化粧品メーカーの鈴木ハーブ研究所は、2026年5月21日から6月30日まで、茨城県東海村にある自社のハーブガーデンを無料で一般公開しています。

ハーブを堪能できる6つのエリア

今の時季は、ガーデンの植物たちが次々と見ごろを迎える、1年でもっとも美しい季節とのこと。期間中は、500種類以上のハーブがいきいきと育つ広大なガーデンを散策できます。

ガーデン内は「香り」「里山」「ミニロックガーデン」「薬草・薬木」「収穫」「花咲く」の6エリア構成。

無農薬・無化学肥料で育てられたハーブだけでなく、2024年にアップデートされた「薬草・薬木エリア」では、茨城県水戸市とゆかりのある日本最古の家庭療養本「救民妙薬」にちなんだ植物たちも鑑賞することができます。

また、直営店舗ではハーブの苗を販売中です。ほか、自社スキンケア製品のほか、ハーブガーデンで採れたハーブを使ったクラフトキットも用意しています。

さらに、オリジナルデザインのクリアファイルやトートバッグ、公式キャラクター「つるぺん」のつるスベシールやオリジナルリップケースなどもラインアップ。

ガーデンへ行ったついでに、直営店舗にも足を運んでみては。

場所は茨城県那珂郡東海村村松2461。開催時間は10時から17時までで、最終受付は16時30分までとなっています。10人以上のグループで来園する場合は、電話予約をしてください。

詳しくは特設ページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部