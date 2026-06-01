ソフトバンクは、他社からの乗り換えや引っ越しで「SoftBank 光」などを新規契約すると、月額基本料金が25カ月目まで割引される「SoftBank 光 超おうち応援割」を開始した。キャンペーンの終了時期は未定。

他社のインターネット回線などを利用しているユーザーの乗り換え、または引っ越しに伴い「SoftBank 光」や「SoftBank 光＋」に新たに申し込むユーザーが対象。適用条件を満たすと、対象サービスの月額基本料金が25カ月目まで割引される。

また、スマートフォンなどとのセット割である「おうち割 光セット」や「おうち割 光セット（A）」も併用が可能で、割引額が増額される。

「SoftBank 光 超おうち応援割（10ギガ）」では「SoftBank 光・10ギガ」や「SoftBank 光＋ 10ギガ」が対象。「おうち割」適用時で月額1760円、適用なしで月額880円の割引。「自動更新なしプラン」は対象外。

「SoftBank 光 超おうち応援割」では、「SoftBank 光・1ギガ」や「SoftBank 光＋ 1ギガ」「SoftBank 光＋ 2.5ギガ」が対象。ファミリータイプなどの場合、「おうち割」適用時で月額880円、適用なしで月額440円の割引。マンションタイプ（SoftBank 光・1ギガのみ）の場合、「おうち割」適用時で月額550円、適用なしで月額275円の割引。

また、現在「SoftBank 光・1ギガ」「SoftBank 光・10ギガ」または「SoftBank Air」を利用中の既存ユーザーを対象とした、月額料金が12カ月目まで割引される「既存会員様向け SoftBank 光 超おうち応援割」などもあわせて始まった。

既存会員向け「超おうち応援割（10ギガ）」の場合、対象サービスから「10ギガ」プランへ変更（速度変更を含む）すると、月額1760円もしくは月額880円の割引が適用される。また、対象サービスから「SoftBank 光＋ 1ギガ」「SoftBank 光＋ 2.5ギガ」へ変更すると、月額880円もしくは月額440円の割引となる。

SoftBank 光 超おうち応援割（10ギガ） 特典対象 対象期間 おうち割 特典内容 SoftBank 光 ファミリー・10ギガSoftBank 光 マンション・10ギガSoftBank 光＋ ファミリー・10ギガ 25カ月目まで 適用あり 1760円割引 適用なし 880円割引 SoftBank 光 超おうち応援割 特典対象 対象期間 おうち割 特典内容 SoftBank 光 ファミリータイプSoftBank 光＋ ファミリー・ 1ギガSoftBank 光＋ ファミリー・2.5ギガ 25カ月目まで 適用あり 880円割引 適用なし 440円割引 SoftBank 光 マンションタイプ 25カ月目まで 適用あり 550円割引 適用なし 275円割引 既存会員様向け SoftBank 光 超おうち応援割（10ギガ） 対象元サービス 対象サービス 対象期間 おうち割 特典内容 SoftBank 光 ファミリー・1ギガSoftBank 光 マンション・1ギガSoftBank Air SoftBank 光 ファミリー・10ギガSoftBank 光 マンション・10ギガSoftBank 光＋ ファミリー・10ギガ 12カ月目まで 適用あり 1760円割引 SoftBank 光 ファミリー・10ギガSoftBank 光 マンション・10ギガ SoftBank 光＋ ファミリー・10ギガ 適用なし 880円割引 既存会員様向け SoftBank 光 超おうち応援割（10ギガ）（速度変更） 対象元サービス 対象サービス 対象期間 おうち割 特典内容 SoftBank 光 ファミリー・1ギガSoftBank 光 マンション・1ギガ SoftBank 光 ファミリー・10ギガSoftBank 光 マンション・10ギガ 12カ月目まで 適用あり 1760円割引 適用なし 880円割引 既存会員様向け SoftBank 光 超おうち応援割 対象元サービス 対象サービス 対象期間 おうち割 特典内容 SoftBank 光 ファミリー・1ギガSoftBank 光 マンション・1ギガSoftBank Air SoftBank 光＋ ファミリー・1ギガSoftBank 光＋ ファミリー・2.5ギガ 12カ月目まで 適用あり 880円割引 適用なし 440円割引