この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

CHIKAが「ANA×IHGステータスマッチの真実！SFCとホテル修行の最強コンボ」と題した動画を公開した。動画では、SFC修行とIHGホテル修行を掛け合わせ、飛行機とホテルの両方で上級ステータスを獲得するための戦略的な手法を解説している。

CHIKAはまず、ANAとIHGホテルズ＆リゾーツの提携によるステータスマッチについて言及する。「SFC単体の方は『対象外』」という厳しい現実を突きつけつつ、インターコンチネンタル・アンバサダーに225ドルで入会することでIHGプラチナエリート資格を得るという「お金で買えるステータス」の裏道を提示した。

さらに踏み込み、SFC修行とIHG修行を組み合わせた「ダブルディップ」という最強の戦術を紹介。バンコクやハノイといったアジアの安価なホテルを拠点にし、ANAの海外発券を利用することで、ANA便のプレミアムポイントとIHGポイントを同時に稼ぐ方法を解説した。「まさに一石二鳥、いや一フライト二鳥」とCHIKAは語り、この組み合わせが最適解であると強調する。

また、注目を集めるANAマイルからIHGポイントへの交換レートについて、CHIKAは「1:1の等価交換」に落ち着くと予想。「なんでもかんでもマイルをIHGポイントに変えてしまうのは少しもったいない」と述べ、どうしても足りないポイント分だけをマイルで補填する「最後のひと押しのブースター」として使う立ち回りを推奨した。

動画の最後でCHIKAは「空ではANAステータスの特権に守られ、陸ではIHGのダイヤとして迎えられる」とまとめ、航空会社とホテルの両方で最上級の扱いを受ける「最高にわがままな旅」の実現に向けて、知的好奇心を満たす新たな視点を提供した。

YouTubeの動画内容

01:45

そもそもIHGって何？魔法の「マイルストーン」とステータスの仕組み
05:19

SFC会員は対象外？ANAステータスマッチに隠された「修行僧の格差」
10:19

究極の二刀流！SFCとIHG修行を同時進行する「ダブルディップ」戦略
11:52

ANAマイルからIHGポイントへの交換レートは「1:1の等価交換」と予想
14:02

空ではANA、陸ではIHGの特権を満喫する「最高のわがまま旅」の実現

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