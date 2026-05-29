【漢字クイズ】「言質を取る」or「言知を取る」正解はどっち？意味までしっかり理解して！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「言質を取る」と「言知を取る」では、どちらが正しいでしょうか？

「質」と「知」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「言質（げんち）を取（と）る」でした！

「言質を取る」とは、のちの証拠となるような約束の言葉を相手から引き出しておくことを意味する言葉のこと。

後になって相手が約束を破ったり、意見を変えたりするのを防ぐ際に使われることが多いですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）