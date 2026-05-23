やめるだけで10歳若見えも夢じゃない！40代が今すぐやめたいNGメイク習慣

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老け見えを招くNGメイク習慣3つ

メイクで老けて見える原因はさまざまありますが、今回ご紹介するのは以下の3つの習慣です。

・フェイスパウダーをパフでたっぷり塗る

→粉の塗りすぎで乾燥＆厚塗り感が出て老け見えの原因に

・目力を出すためにアイシャドウの締め色を広めに塗る

→ダークカラーを目周りに広く使うと暗く疲れた印象に

・濃い色のリップもきっちり塗る

→フォーマル感が強くなり、年齢を感じさせやすくなることが

いずれも若見えや華やかさを求めると、ついやってしまいがちな習慣です。それぞれの習慣を少し変えてみるだけで、若々しい印象に近づきます。

フェイスパウダーはブラシで必要な分だけ塗る

40代のメイクでは、肌のうるおいがマスト。乾燥すると小ジワが目立ったり、肌のツヤが失われたりして、老けて見える原因につながります。

スキンケアや化粧下地、ファンデーションでうるおいを保っていても、仕上げのフェイスパウダーを必要以上に塗りすぎると肌が乾燥しやすくなるため塗りすぎは禁物です。

そこで見直したいのが、フェイスパウダーを塗るときのツール。パフで塗ると粉を多く含みやすいうえ、肌にしっかりとつくため、必要以上に粉がつきやすくなります。

乾燥を防ぎたいときは、ブラシで塗るほうが簡単です。パフよりも軽くつくので、粉のつきすぎを防げます。フェイスパウダーのフタに粉を出し、その粉をブラシに含ませてください。そして、手の甲で一度余分な粉を落としてから塗ると、量を調節しやすいでしょう。

使用したフェイスパウダーは、SHISEIDO「エッセンス スキンセッティング パウダー」Hydrating GLOW/01（税込5,500円）。肌に溶け込むようになじむ非常に軽やかな超微粒子スキンケアルースパウダー。

乾燥を防ぐのはもちろん、毛穴や凹凸などのカバー、テカリの防止などにも優れています。01はみずみずしいフレッシュな肌印象に整えるツヤタイプです。

ライトカラーを中心に、締め色はアイラインとして使う

締め色や深めの色ミドルカラーを多用するアイメイクは、目元の印象が強くなる一方で暗く老けた印象を与えます。大人の目元はくすみがちなのでより暗い印象になりやすく、若い頃と同じ感覚でダークカラーを使うのは避けたほうがよいでしょう。

40代では、ライトカラーを中心としたアイメイクがおすすめです。ハイライトカラーや明るめのミドルカラーで柔らかな陰影を与え、深めミドルカラーは目尻側に狭めに、締め色は細いブラシでアイライン状に引くと、明るく軽やかながらも印象的な目元に仕上がります。

使用したのは、シャネル「レ ベージュ パレット ルガール」ゴールデン（税込11.000円）。上段のハイライトカラーをアイホール全体と目頭に、下段右の明るめのミドルカラーを二重幅より広めの範囲と下まぶたに全体にON。

中段右の深めのミドルカラーは目尻側と涙袋の影として細く塗り、下段左の締め色はアイライン状に引きました。

濃い色のリップは唇の中心だけに塗り全体にぼかす

年齢を重ねると濃いめのリップが似合いやすくなりますが、その一方でバブル期を彷彿とさせて古臭く感じられる可能性があります。また、濃い色のリップを塗るとフォーマル感が強くなりやすく、年齢以上に落ち着いた印象になったり、デイリーシーンではなじみにくくなったりするのも気がかりです。

濃い色を使うならラフに仕上げると、バブル感やフォーマル感を出すことなく軽やかな印象になります。唇の中心にリップを塗り、そこから指でトントンと塗り広げてみてください。

塗りすぎを防ぎながらラフな雰囲気に仕上がります。量が足りなければもう一度唇の中央に塗り足して同様に指でぼかせばOKです。

今回使用したのは、デイジードール「リップ スティーラー」08 待ち焦がれシトリン（税込1,980円）。唇に温もりと深みを添えるディープブラウンカラーです。体温でとろける柔らかな質感が心地よく、ツヤと立体感を与えつつ長時間美しい口元が続きます。

メイクは毎日の習慣なので、気がつかないうちに老けて見える方法が自分のメイクとして定着してしまうケースが少なくありません。

今回ご紹介したメイクに心当たりがある方は、ぜひ新しい方法にチャレンジしてみてくださいね。