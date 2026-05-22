ベッツのトーク番組にアデルがゲスト出演

ドジャースの大谷翔平投手の“常人離れ”した有言実行ぶりに、現役のメジャーリーガーたちも驚嘆している。同僚のムーキー・ベッツ内野手が司会を務めるトーク番組に、エンゼルスのジョー・アデル外野手がゲスト出演。大谷の凄みについて語り合う中で、ベッツが大谷を引き留められなかったエンゼルスをイジり、アデルが大爆笑する一幕があった。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」の野球アカウント「B/Rウォークオフ」は19日（日本時間20日）、トーク番組「On Base with Mookie Betts」の動画を公開。エンゼルス時代に大谷と共闘したアデルは、「ショー（大谷）はスプリングトレーニングに来たとき『今年は〇〇をやりたい』と言うんだ。ほとんどの人はやりたいことを想像しながら来るんだけど、彼の場合は本当に成し遂げてしまうんだ」と明かした。

さらにアデルは、投手・大谷のポテンシャルについても言及。「数年前にスイーパーを投げ始めたときのことを覚えている。今では球界最高とも言えるスイーパーを投げるでしょ」と苦笑いを浮かべ、「やると決めた時、信念や集中力を感じる。そして、必ず成し遂げてしまうんだ」と、有言実行で習得していたと振り返った。

この言葉に、司会のベッツも「そうだよね。たまに不公平だと感じてしまうんだ」と納得。「やり遂げたいと思ったことは、何だってできると人々は言うよね。多くの場合その通りなんだけど、MLBの場合は『スイーパーを投げる』と言って、球界屈指のスイーパーが投げられるようになるわけではないよね。そういう感じにはならない。でも、彼の場合はそれができてしまうんだ。人生の法則は私たちと少し違うんだ」と、大谷が違う次元にいることを強調した。

大谷の凄さを語ったベッツだったが、最後にはドジャースのチームメートとしての“優越感”を覗かせた。「クールだよ。私たちのチームにいてくれてよかった」と喜んだ直後、古巣のエンゼルスに向けて「でも君たちにもチャンスがあったでしょ。ごめんね（笑）」と痛烈なジョークを放った。この思わぬ“皮肉発言”に、アデルも思わず大爆笑だった。（Full-Count編集部）