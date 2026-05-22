一宮の喫茶店、モーニングが全日提供って本当？発祥の地で6軒を巡ってわかった多様なセット内容

喫茶店でのお楽しみ、モーニング。その発祥の地という愛知・一宮は多様なモーニングセットが多く、全日提供店だらけ。その実態に迫る！

まずはココから！珠玉の2軒

愛知在住ライター永谷が、編集戎に一宮モーニングとは何たるかを教えるべくセレクトしたのが、この2軒。王道＆その派生系で真髄を学びます。

【一宮モーニングの3ヶ条】

・一宮市内の飲食店で提供されていること

・起源に倣い、「卵」を付けること

・できるだけ「一宮産の食材」を使用すること

3種類の味が楽しめるトーストが美味『カナデアンコーヒーハウス』

マスターの酒井隆さんは元繊維会社の営業マン。コーヒー好きが高じて1980年に開店させた。

創業以来変わらない「モーニング」は、バターと小倉＆ジャムの3種類の味が楽しめるトースト。小倉＆ジャムは甘みと酸味のバランスが良い。ピーナッツとあられの塩気もコーヒーによく合う。

モーニング（ドリンク代＋0円）：ブレンドコーヒー500円

『カナデアンコーヒーハウス』モーニング（ドリンク代＋0円） ブレンドコーヒー 500円

「厚切りバタートースト」をハート型にくり抜いたのは「子どもが喜ぶから」と、酒井さん。木の温もりが伝わってくる店内は、天井が高く、開放感に癒やされる。奥にはテーブル席もあり、いつも多くの客で賑わっている。

『カナデアンコーヒーハウス』

［店名］『カナデアンコーヒーハウス』

［住所］愛知県一宮市城崎通6-3

［電話］0586-24-2366

［営業時間］8時〜17時※日・祝は〜12時

［休日］不定休

［交通］東海道本線ほか尾張一宮駅から名鉄バス50岩倉駅（印田・羽根経由）行き、花岡町停留所下車、徒歩1分

※駐車場11台

割烹料理店の面影を残す和モーニング『茶香房ギャラリーまつや』

割烹料理店だった店舗を2014年にリニューアル。店内には木彫作家でもある店主の笠原抄織さんの作品も展示している。

陶板焼のベーコンエッグが目を引く「まつやモーニング」は、卵を潰してスクランブルエッグにしたり、サラダの野菜を蒸し焼きにしてトーストにのせて食べたりと独自にアレンジする常連客も。

パンとシフォンケーキは自家製。フワフワの食感と香ばしい風味が評判だ。

まつやモーニング（ドリンク代＋200円）：ブレンド珈琲550円

『茶香房ギャラリーまつや』まつやモーニング（ドリンク代＋200円）ブレンド珈琲 550円

『茶香房ギャラリーまつや』

［店名］『茶香房ギャラリーまつや』

［住所］愛知県一宮市起字西茜屋47

［電話］0586-62-2001

［営業時間］8時半〜12時（11時半LO）

［休日］水・木・祝

［交通］東海道本線ほか尾張一宮駅から名鉄バス21起（尾張中島・三岸美術館前経由）行き、起停留所下車、徒歩1分

※駐車場10台

モーニングマップからおすすめの2軒を堪能

戎「一宮商工会議所でいただいた『一宮モーニングマップ』、これ、モーニング巡りに便利ですね」

一宮モーニングマップ

永谷（以下、永）「毎年発行していて、約100軒が掲載されています。まずは私イチオシの『カナデアンコーヒーハウス』へ行きましょう」

戎「このレトロな雰囲気、いいなぁ。なぜか落ち着きます」

永「ここは1980年創業ですが、当時からモーニングの内容も変わってないそうですよ」

戎「サイフォンで丁寧に1杯ずつ淹れるコーヒーもおいしくて、本当に癒やされます」

永「マップに掲載されている店の中で気になる店はありますか？」

戎「えーっと……。これこれ！『茶香房ギャラリーまつや』の陶板焼のベーコンエッグが付く『まつやモーニング』を食べてみたい！」

永「おっ、イイ店に着目しましたね。『一宮モーニング3ヶ条』にも書かれている通り、卵料理は一宮モーニングの起源ですから」

戎「というか、一宮は喫茶店のモーニングの発祥地なんですね」

永「1950年代、地場産業の繊維業は好景気に沸いていて、繊維業を営む、”はたや”さんたちは商談や打ち合わせで昼夜を問わず喫茶店に足を運んでいたそうです。朝早くから来てくれたお客さんにサービスとして、コーヒーにゆで卵とピーナッツを付けて、おもてなしをしたのがはじまりです」

戎「今と違って卵は高価だったでしょうから、何とも太っ腹なサービス。きっと喜ばれたでしょうね」

永「一宮の喫茶店でゆで卵や目玉焼、スクランブルエッグなどの卵料理を付ける店が今でも多いのは、その名残かもしれません」

戎「今、気が付いたのですが、『カナデアンコーヒーハウス』も『茶香房ギャラリーまつや』も終日モーニングを提供しているんですね」

永「ひと昔前までモーニングは11時くらいまででしたが、ここ何年かで昼過ぎまでの店や1日中やっている店も増えました」

戎「昼でも夜でもモーニングなんですね（笑）。では、明日からは1日中モーニングを実施している店を一緒に巡りましょう！」

とある週末に決行！1日中モーニングを食べ尽くす

いよいよ、朝から1日モーニングを実食。一宮ならではの価格と量、一挙両得な店を巡ります。衝撃の内容の連続に編集戎も思わずギブアップ寸前!?

【9：00】和と洋、スイーツや定食が選び放題『カフェファイブ』

「おにぎりセット」のおにぎりは梅と五目の2種類で、国内産コシヒカリを使用。ご飯もののモーニングは他に「たまごかけごはんセット」（ドリンク代＋30円）も用意。

おにぎりセット（ドリンク代＋0円）：ブレンドコーヒー500円

『カフェファイブ』おにぎりセット（ドリンク代＋0円） ブレンドコーヒー 500円

ホットドッグとエッグドッグの2種類のドッグとスープ、ゆで卵、ポテトサラダが付く「モーニングドッグセット」は食べ応え十分。ブランチにもピッタリだ。

11時以降は「アジフライ定食セット」（ドリンク代＋290円）などもあり、ランチとして利用する客も。

『カフェファイブ』

［店名］『カフェファイブ』

［住所］愛知県一宮市浅野一本杉58

［電話］0586-76-1103

［営業時間］7時〜18時

［休日］無休

［交通］JR東海道本線ほか尾張一宮駅から名鉄バス50岩倉駅（印田・羽根経由）行き、浅野公園前停留所下車、徒歩8分

※駐車場32台

【11：00】唯一無二!?絶品のお好み焼きサンド『鉄板お好み焼きカフェSTAGE』

「お好み焼きサンド」は、卵入りのお好み焼きをサンドした店の名物。温かい茶碗蒸しと彩り豊かなサラダも付く。

お好み焼きサンド（ドリンク代＋100円）：ブレンドコーヒー440円

『鉄板お好み焼きカフェSTAGE』お好み焼きサンド（ドリンク代＋100円）ブレンドコーヒー 440円

これでドリンク代＋100円は安い。熱々の鉄板で提供されるミニサイズの「謎のお好み焼き」も人気だ。

モーニングは全24種類あり、毎日通っても飽きない。「バタートースト」やあんバター、ジャムクリームの「バーガーサンド」などドリンク代＋0円のメニューも充実している。

『鉄板お好み焼きカフェSTAGE』

［店名］愛知県一宮市時之島字下垂29-14

［電話］0586-82-1760

［営業時間］7時半〜16時（15時半LO）

［休日］月、火（祝日の場合は営業）

［交通］JR東海道本線ほか尾張一宮駅から名鉄バス41江南駅（両郷町口・大山町経由）行き、時之島南停留所下車、徒歩1分

※駐車場20台

【14：00】米と米粉にこだわった和風モーニング『茶屋さくら・そう』

国産米粉を使用した「米粉の生かすてら」は、柔らかくてしっとりとした食感が◎。ハチミツのやさしい甘みが味の決め手だ。「クリームソーダ」も人気で、イチゴやブルーハワイなど全6種類を用意。

「焼きおにぎり」には愛知県産のお米、ミルキークイーンを使用。おにぎりの追加は1個100円。味噌汁のおかわりは無料だ。

焼きおにぎり（ドリンク代＋350円）：和紅茶（紅ふうき）600円

『茶屋さくら・そう』焼きおにぎり（ドリンク代＋350円）和紅茶（紅ふうき） 600円

店の裏手を走る線路は、名鉄とJRの併走区間。行き交う本数も多く、鉄道マニアならずとも見ていて楽しい。

『茶屋さくら・そう』

［店名］『茶屋さくら・そう』

［住所］愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西流37-5

［電話］090-2544-2229

［営業時間］10時〜17時（16時LO）

［休日］不定休

［交通］名鉄名古屋本線石刀駅から徒歩3分

※駐車場5台

【17：00】平日は夜9時までモーニングが楽しめる『ありすカフェ＆バー』

「ありすセット」は、おにぎりやトースト、チョコレートケーキなど全13種類のモーニングメニューの中から3種類を選んで自分好みのセットを作ることができる。

ありすセット890円※ドリンク付き

『ありすカフェ＆バー』ありすセット 890円 ※ドリンク付き

自家製のプリンをのせたキューブ状のトーストをメインに、サラダとポテトサラダ、たまごサラダ、コーヒーゼリーが付く「ありすキューブ」は、ボリューム満点の名物メニューだ。

『ありすカフェ＆バー』

［店名］『ありすカフェ＆バー』

［住所］愛知県一宮市奥町字蘇東72-1

［電話］0586-61-5565

［営業時間］8時〜21時半（21時LO）※土は7時〜、日：7時〜18時半（18時LO）

［休日］月（祝日の場合は営業、8時〜18時半）

［交通］名鉄尾西線奥町駅から徒歩13分

※駐車場40台

満腹必至の終日モーニング探訪

戎「『カフェファイブ』の『モーニングドッグセット』は、もはやランチですよ。これがドリンク代プラス250円！一宮だけ貨幣価値が違うのではないかと思うほど安い！」

永「店の土地や建物も自前で、家族経営だからやれるのでしょうが、昨今の物価高騰でどの店も大変だと思います。訪れたのが週末だったせいか、家族連れも多かったですよね」

戎「一宮の喫茶文化を目の当たりにしました。大阪人の僕としては『鉄板お好み焼きカフェSTAGE』の『お好み焼きサンド』に目がクギ付けになりました。お好み焼き定食くらいのインパクトがありますが、意外とイケるんですよね」

永「お好み焼きの生地に使っている食材を当てると景品がもらえる『謎のお好み焼き』もおいしかった！食材の答えにも驚きました。まさにSDGs！おっと……」

戎「まだ2軒しか行ってないのに、お腹がいっぱいになってます」

永「では、『茶屋さくら・そう』で休憩しませんか？私はまだお腹に余裕があるので『焼きおにぎり』を、戎さんは『米粉の生かすてら』を注文しましょう」

戎「素朴な味わいに癒やされます。クリームソーダも懐かしい味。線路の前に店があるので、カウンター席から行き交う電車が眺められるのがイイ。1日中、ここでぼーっとしていたい」

永「あと1軒だけ、とっておきの店がありますから行きましょう」

戎「もうすぐ夕方の5時ですよ。今からだと閉まっているのでは？」

永「大丈夫。『ありすカフェ＆バー』は日・祝が18時半まで、平日は21時半までやっています。夜モーニングを楽しみましょう！」

戎「ここはドリンク代のみのサービスもさることながら、セットメニューが充実していますね」

永「モーニングは軽食にカテゴライズされると思うのですが、パンの上に固めのプリンとホイップクリームがのる『ありすキューブ』は軽食ならぬ重食です（笑）」

戎「僕が頼んだ『ありすセット』のボリュームもハンパないです。もう今日は夕食がいらない。満腹になったし、楽しかったです。また今度ゆっくりと巡りたいです」

永「今回は郊外の店が多かったので車で巡りましたが、尾張一宮駅周辺も喫茶店が沢山ありますから、電車で来ても十分楽しめると思います。ありがとうございました」

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、愛知・一宮で楽しめる絶品モーニングの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】愛知・一宮でいつでも楽しめるモーニングを画像でチェック（24枚）