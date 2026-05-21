◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が２１日、ヤクルトで１５年間プレーした父・博文氏（５４）を超える通算１７４安打目をマークした。初回１死で迎えた第１打席で３試合ぶりのヒットとなる遊撃内野安打を放ち、記念の一打とした。

隆輝は横浜、ＥＮＥＯＳを経て２３年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、１年目に６４安打、２年目に６５安打、３年目の今季はこれで４５安打目となった。

一方の博文氏は八千代松陰、中央学院大を経て９３年ドラフト３位でヤクルト入り。キャリアハイは１軍デビューした９８年の５４安打だったが、現役引退の０８年までユーティリティー選手として息の長い活躍を見せた。その後はヤクルトの球団広報などを歴任し、現在はベースボールアカデミーのヘッドコーチを務めている。

電話取材に応じた博文氏は「大記録を抜いたわけでも何でもないので、とりあえずこの先も支えてくれている全ての人たちに感謝の気持ちを忘れずに、チームの勝利のために、そして応援してくれているファンの皆さまのために一本一本頑張って積み重ねていってほしいと思います。皆さま、隆輝のこと応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた。

２３年１０月のドラフト指名時には親子で仲良く取材対応。孝行息子は「励まし続けてくれた父に恩返しできるように『隆輝、俺を超えたな』って言ってもらえるようになりたい」と宣言していたが、これで本塁打、打点に続いて安打数も“父超え”を果たした。

博文氏は「目標が小せえよって言ってたんだけどね（笑）。隆輝はそうやって言ってくれる優しい子だからさ。もっと目標を高く持ってね、頑張ってもらいたいなと思います」と話し、「もうね、アイツはとっくのとうに（自分を）飛び越えていってるのは間違いないと思ってたので、最初から。だから、けがしないで、チームのために頑張ってもらいたいなというのが正直な気持ちでね。やっぱりチームの勝利のために、ファンの方たちのために頑張ってもらえればなと思ってずっと見てました」と優しい声だった。

◆度会 隆輝（わたらい・りゅうき）２００２年１０月４日、千葉県生まれ。２３歳。横浜では１年夏、２年春の甲子園出場。ＥＮＥＯＳでは２２年に都市対抗野球で橋戸賞（ＭＶＰ）。３球団競合の末に２３年ドラフト１位でＤｅＮＡ入団。通算２０２試合で打率２割６分１厘、１２本塁打、６２打点（今月２０日終了時点）。１８３センチ、８３キロ。右投左打。今季年俸３５００万円（金額は推定）。

◆度会 博文（わたらい・ひろぶみ）１９７２年１月２６日、千葉県生まれ。５４歳。八千代松陰では甲子園出場なし。中央学院大から９３年ドラフト３位でヤクルト入団。通算５２７試合に出場し、打率２割４分５厘、９本塁打、６１打点。現役時は１８１センチ、７８キロ。右投右打。