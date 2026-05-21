今回紹介するのは、Threadsに投稿された、食卓での猫ちゃんの思わぬ行動。テーブルの上には飼い主さんのご飯が入った器。そのすぐ横で、白い毛並みの猫ちゃんが前足を伸ばし、まるで砂をかけるような仕草をしていたようです。どうやら、飼い主さんのご飯を「埋めるべきもの」として認識してしまった模様です。

投稿はThreadsにて、7.6万回以上表示。6,700件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：『納豆めかぶご飯』を食べていたら、近づいてきたネコ→次の瞬間…『予想外の仕草』】

ご飯の横で始まった、まさかの埋め埋め

今回、Threadsに投稿したのは「こめこ」さん。登場したのは、猫のこめこちゃんです。

買い出しから帰ってきた飼い主さんは、急いで納豆めかぶご飯を食べていたとのこと。ところが、そのご飯のそばにやってきたこめこちゃんは、なぜか前足をスッと伸ばして、テーブルの上をかくような仕草を開始。

器に直接触れているわけではなさそうですが、その動きはまさに猫がトイレのあとに砂をかけるときのよう。飼い主さんも思わず「私のご飯です。埋めないでください」とコメントしていました。

どうやら、こめこちゃんは自分のものも念には念を入れて埋めるタイプなのだとか。そのため、今回の納豆めかぶご飯も、こめこちゃんの中では念入りに埋めておきたいものと判定されてしまったのかもしれません。

食べ続ける飼い主さんを不思議そうに見つめるこめこちゃん

さらにじわじわくるのは、その後のこめこちゃんの反応。飼い主さんによると、埋められながらも食べ続ける様子を、こめこちゃんは信じられないものを見るような目で見ていたとのこと。とはいえ、飼い主さんにとっては大事なご飯。埋められないよう守らないといけません。食卓で繰り広げられた小さな攻防に、思わず笑ってしまいます。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「う〇ちれしゅ！」「猫ちゃんにはくちゃいくちゃいなのかな？」「汚物認定」などの声が多く寄せられていました。まさかのご飯を埋められそうになるという事態に、思わず笑ってしまった人も多かったようです。

Threadsアカウント「こめこ」では、こめこちゃんとの日常が投稿されています。何気ない暮らしの中で見せる猫らしい行動は、微笑ましく感じます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「こめこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。