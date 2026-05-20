深圳市南山区にある深圳市普渡科技で、ロボットを撮影する来場者。（３月２７日撮影、深圳＝新華社記者／劉夢蒞）

【新華社深圳5月20日】中国広東省深圳市が「人工知能（AI）エージェント」の産業化に力を入れている。スマートフォンや自動車、機器設備など端末側でAIを動かす「エッジAI」戦略を打ち出し、新たな産業クラスターの形成を目指している。

AI技術が急速に進化する中、今年はオープンソースのAIエージェントプロジェクト「OpenClaw（オープンクロー）」が注目を集め、個人のパソコン上で同システムを動かす試みが世界的なブームとなった。AIの応用は、会話型チャットボットから、実際に作業をこなすAIエージェントへと広がりつつある。

深圳市南山区の自変量機器人科技（深圳）で、ロボットが柔らかい物をつかむタスクを実行する様子について説明する楊倩（よう・せん）最高執行責任者（ＣＯＯ）。（３月２７日撮影、深圳＝新華社記者／劉夢蒞）

深圳市竜崗区は、オープンクローとOPC（一人会社）の発展を支援する政策10項目を全国に先駆けて打ち出した。オープンクローを技術基盤、OPCを起業の受け皿と位置付け、技術開発から実用化までを後押しすることで、AIを「実験室」から「産業の現場」へと向かわせ、単なる技術概念にとどめず、質の高い経済発展を促す「新たな質の生産力」へと育てる狙いがある。

広東省人工知能応用マッチング大会では、深圳に本社を置くIT大手の騰訊控股（テンセント）がAIエージェント関連の製品群を展示した。ソフトウエア開発支援ツール「CodeBuddy」や個人向けオフィス支援サービス「WorkBuddy」など、業務支援型AIの活用例を紹介した。

深圳市光明区の明湖公園でコーヒーをいれるロボット。（２０２４年１１月２７日撮影、深圳＝新華社記者／梁旭）

深圳がAIエージェント分野で強みを持つ背景には、世界有数のスマート端末ハードウエア設計・製造拠点として培ってきた産業基盤がある。深圳市科技創新局の張林（ちょう・りん）局長は、AIの能力をクラウドからスマートフォンや自動車、機器設備などの端末側に移し、スマートハードウエア上で十分に機能を発揮させることが重要だと説明。同市は「エッジAI」の発展を都市戦略に組み入れているという。

今年2月には、深圳領先辺端智能開放研究院が設立された。エッジAI分野の基礎研究や先端研究の中核拠点として位置付けられている。同研究院の責任者、劉洋（りゅう・よう）氏は「閉鎖的な研究ではなく、産業やエコシステムに向けた開かれた協力を進め、深圳だけでなく全国のエッジAI産業の発展を後押ししていく」と語った。

深圳市の蓮花山公園のスマート掃除ロボット。（２０２４年１１月１１日撮影、深圳＝新華社記者／梁旭）

張氏は「深圳市として2030年までにエッジAIエージェント分野で自主制御可能なコア技術を形成し、代表的な製品や産業プロジェクトを実用化させることで、世界の産業チェーンにおける競争力を高め、世界的な影響力を持つ産業クラスターを形成したい」と意欲を示した。（記者/陳宇軒）