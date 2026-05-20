BTS、米ビルボード「グローバル」2026年最多1位を達成！テイラー・スウィフト超えの快挙

BTSが、米ビルボードのグローバルチャートで、2026年におけるアーティスト最多1位記録を打ち立てた。

5月19日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（5月23日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』は、「グローバル（米国を除く）」チャートで2週連続1位をキープした。

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特に今回の1位は、BTSにとって今年通算6度目の首位記録となり、これによりBTSは、ポップスターのテイラー・スウィフトの記録を上回り、「2026年同チャート最多1位アーティスト」という新たなタイトルを手にした。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

世界各国のストリーミングと売上を集計する「Global 200」チャートでも、3週連続2位という好成績を維持。さらに、アルバム収録曲13曲すべてが2つのグローバルチャートに8週連続で同時ランクインし、圧倒的な人気を証明している。

また、5thフルアルバム『ARIRANG』は、メインアルバムチャート「Billboard 200」で8位を記録し、2か月（8週）連続でトップ10入りを維持した。詳細チャートでも、「Top Album Sales」5位、「Top Streaming Albums」16位、「Vinyl Albums」16位を記録し、安定したアルバムパワーを見せつけている。

メインソングチャート「Hot 100」では、タイトル曲『SWIM』が34位にランクインし、8週連続チャートインに成功。さらに、アメリカでの大衆的人気の指標とされるラジオエアプレイチャートでも、「Pop Airplay」11位、「Adult Contemporary」16位、「Adult Pop Airplay」18位、「Radio Songs」29位など、各チャートで存在感を発揮し、現地リスナーにしっかり浸透していることを証明した。

さらに、BTSの過去アルバムもチャート逆走とともに驚異的なロングヒットを続けている。今週の米ビルボード「World Albums」には、BTSのアルバム4作品が同時ランクイン。2022年発売の『Proof』は先週より1ランクアップした3位に入り、205週連続チャートインを記録した。加えて、日本4thアルバム『MAP OF THE SOUL : 7〜THE JOURNEY〜』が11位、3rdフルアルバム『LOVE YOURSELF 轉 'Tear'』が16位、5thミニアルバム『LOVE YOURSELF 承 'Her'』が25位にランクインし、変わらぬ人気を見せつけた。新アルバムのヒットが過去作品のストリーミング増加にもつながる、“BTS効果”を改めて証明している。

なお、BTSは現在、北米ツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」を開催中。7月には、伝説的ポップスターのマドンナ、シャキーラとともに「2026 FIFA北中米ワールドカップ」決勝のハーフタイムショーのヘッドライナーに抜擢され、世界的な注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）